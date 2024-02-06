Yoğun sisin kapladığı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıyor.

Ailecek meydana akın eden vatandaşlara, bazı işletmeler tarafından ücretsiz çay ikramı yapılıyor.

Gruplar halinde meydanda toplanan vatandaşlardan kimisi 6 Şubat gecesi yaşadıklarını anlatıyor, kimisi de buhur yakarak depremde kaybettikleri için dua ediyor.

İskenderun ve Osmaniye

İskenderun ilçesinde vatandaşlar sokaklarda ateş yakarak "deprem nöbeti" tuttu.

Bir enkaz alanına kırmızı karanfiller bırakan vatandaşlar, "unutmadık" yazılı pankart da bıraktı.

Gönüllülerce sokaktaki vatandaşlara çay, çorba ve kek ikram edildi.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yıkılan binanın enkazının bulunduğu alanda ateş yakarak oturan Zahide Eren Mert, AA muhabirine, felaketi yaşadıkları geceyi sokakta nöbet tutarak geçirmek istediklerini söyledi.

Depremde çok kişinin hayatını kaybettiğini belirten Mert, bir daha böyle acıların yaşanmamasını diledi.

Süleyman Güçlü de 6 Şubat'ı kesinlikle unutmayacaklarını söyledi.

Osmaniye'de ise belediye tarafından düzenlenen anma programı öncesinde vatandaşlar Raufbey Mahallesi'nde depremde yıkılan Metin Tamer Sitesi'nin önünde bir araya geldi.

Alanda kurulan sobanın etrafında toplanan kalabalığa belediye ekiplerince yemek ve çay ikramın edildi.

Gaziantep ve Kahramanmaraş

Depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazının bulunduğu alana gelen bazı afetzede aileler, burada ateş yakıp, sevdikleriyle yaşadığı anıları yad etti.

Yoğunluğun yaşandığı sitenin etrafında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı sivil toplum kuruluşları da afetzede ailelere çay ve çorba ikramında bulundu.

Öte yandan Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda gecenin ilerleyen saatlerine rağmen sevdiklerinin mezarına giden bazı depremzedeler burada yakınları için dua etti.

Depremin en fazla etkilediği yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde de depremzede aileler, evlerinin yıkıldığı bölgede toplandı ve kaybettikleri yakınları için dua etti.

Adıyaman

Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, kentin simgesi olan ve aradan geçen bir yıla rağmen 04.17'i gösteren saat kulesine kadar "Sesimi duyan var mı" "Memleketimi terk etmeyeceğim" yazılı pankartlarla yürüdü.

Bazı depremzedelerin yürüyüş sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Yürüyüşün ardından ise depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.

Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Malatya'daki okulların ışıkları 04.17'de açıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin birinci yılı dolayısıyla kentteki okulların ışıkları yakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Şubat tarihinde ilk andan itibaren ışıkları sönen şehrimize umut olmak için eğitim ordumuz ile var olduk. Yarın da var olmaya ve başarmaya devam edeceğiz. 6 Şubat 04.17'de aydınlık olmaya devam diyerek, tüm okullarımızda ışıklarımızı açıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Adana

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın da olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.

Depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Alanda toplananlara Seyhan Belediyesi ekiplerince su ve çorba ikramında bulunuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in de katıldığı programda saat 04.17'de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Depremzede Selver Küçükcan, burada yaptığı konuşmada, apartmanda 4 yakınını kaybettiğini söyledi.

Adli sürecin takipçisi olacaklarını belirten Küçükcan, günlerinin her gün gözyaşıyla geçtiğini dile getirdi.

Program, protokol üyelerinin ve vatandaşların enkaz alanına mum yakıp karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da felaketin yıl dönümü dolayısıyla, 04.17'de 112 Acil Çağrı Merkezi binasında, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlayan toplantıda, AFAD tarafından depreme ilişkin hazırlanan “Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması” isimli kısa filmi gösterildi.

Şıldak, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni etti.

Tam bir yıl önce Şanlıurfa'nın da etkilendiği Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi"nin yaşandığını belirten Şıldak, şunları söyledi:

"Deprem Şanlıurfa'da 20 binanın yıkılmasına neden oldu ve 180 vatandaşımızı kaybettik. Nispeten diğer illere göre acımız bu manada biraz daha hafif kalabilir. Ancak oluşturduğu tahribatın büyüğü küçüğü yok. Bir vatandaşımızın dahi hayatını kaybetmesi tabii ki hepimizi derinden üzüyor. Bunun yanı sıra oluşan hasarın daha sonrasında ortaya çıkan boyutu Şanlıurfa'da da aslında depremin gücünün bir hayli yüksek olduğunu bize ifade ediyor. Bunu şuna dayanarak söylüyoruz, hasarlı bina sayımızın rakamı bir hayli yüksek."

Vali Şıldak, Şanlıurfa'daki kalıcı konutların inşasının devam ettiğini aktararak, kentte ihalesi yapılan toplam konut sayısının 5 bin 179 olduğunu ve bunlardan 1314 konutun kura çekiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde tüm kurumların canla başla çalıştığını aktaran Şıldak, "Hepimiz gözlemledik ki ilk günden, ilk andan itibaren enkaz kaldırma, hasar tespit ve diğer devamındaki süreçler çok güzel bir işbirliğiyle gerçekleştirildiğini müşahede ettik. Bütün illerimizde bu tablo ortaya çıktı. Ve şu anda yani yıkım enkaz sayısına baktığımızda ortaya konulan konut sayısına baktığımızdaki biliyoruz. 11 ilimizde teslimi yapılan konut sayısı 40 binin üzerindedir. Bir yıl dahi dolmadan vatandaşlarımıza bunlar teslim ediliyor olması bakımından devletimizin kurumlarımızın işbirliğiyle gerçekleştirdiği büyük organizasyon anlaşılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kilis

Kilis'te felaketin yıl dönümü dolayısıyla, 04.17'de AFAD koordinasyon merkezinde, Kilis Valisi Tahir Şahin başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını dileyen Şahin, şunları kaydetti:

"İlimiz dahil 11 ili etkileyen asrın felaketinde şehrimizde ilk etapta AFAD merkezine 40 binanın yıkıldığına yönelik ihbar geldi. Depremde 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. 65 vatandaşımız sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı. Tüm deprem döneminde hayatını kaybeden yaklaşık 53 binin üzerinde vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Kilis'te depremin ilk anından itibaren AFAD Koordinasyon Merkezi'nde 7/24 çalışma esasına dayalı olarak bütün kurumların en üst seviyede koordinasyon ve işbirliğini sağladığını belirten Vali Şahin, depremin ardından ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının hızlı bir şekilde koordinasyon ile hareket ettiğini söyledi.

Şahin, 486 köy konutunun ihalesinin yapıldığını, yapım sürecinin devam ettiğini ve 136 köy konutunun kısa zamanda bitirilerek hak sahiplerine teslim edileceğini sözlerine ekledi.