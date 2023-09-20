Trendyol Süper Lig de 5.Hafta karşılaşmaları milli aranın ardından tamamlandı. Hafta Papara Park da dev karşılaşmaya sahne oldu. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde uzun zamandır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Goller henüz Trabzonspor forması ile ilk maçına çıkan Onuachu, Bakasetas ve Visca’dan geldi. Bu sezon üst üste ikinci toplamda üçüncü galibiyetini alan Trabzonspor puanını 9 yaptı. Bir maçı eksik Beşiktaş ise dördüncü maçında ilk yenilgisini almış oldu.

Icardi varsa sorun yok;

Şampiyonlar Ligi macerası öncesi iç sahada Samsunspor’u konuk eden Galatasaray Kerem Aktürkoğlu (2), Abdülkerim Bardakçı ve Icardi’nin golleri ile 4-2 kazandı. Mauro Icardi ligde ki gol sayısını beşe yükseltmiş oldu. Samsunspor da ise goller Dimata ve Holse‘den geldi. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Galatasaray lider Fenerbahçe’nin ardından ikinci sırada. Ligin yeni ekiplerinden Samsunspor ise beşinci maçlar sonucu henüz galibiyet alamadı ve sadece bir puanı bulunmakta.

On numara Fenerbahçe;

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon çıktığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe, Kadıköy de Antalyaspor’u konuk etti. İlk yarıda yenik duruma düşen Fenerbahçe de galibiyet golü 80. dakika da Szymanski’den geldi. Sarı Lacivertliler diğer golleri Dzeko ve İrfancan ile bulurken, Antalyaspor da Buksa Süper Lig kariyerinin ilk gollerini atmış oldu. Bu galibiyetle bu sezon çıktığı 10. Resmi maçı da kazanan Fenerbahçe liderliğini kayıpsız sürdürdü.

Adanademirspor, Niang(2), Emre Akbaba ile Pendikspor’u 3-0 ile geçmeyi başardı ve sezonu yenilgisiz sürdürdü. Transfer tahtası son anda açılan Kayserispor, golcüsü Thiam ile Gaziantep FK karşısında 2-0 ile kazandı. Thiam gol sayısını beşe yükselterek gol krallığını bu hafta Icardi ile paylaştı. Gaziantep FK ise beş maç sonunda ligde puansız tek ekip konumunda bulunuyor.

Konyaspor deplasmanında yenik duruma düşlen Çaykur Rizespor ise son anlarda bulduğu goller ile galip geldi. İlk yarıda Uğurcan ile öne geçen Konyaspor üstünlüğünü koruyamadı. 89. Dakikada penaltıdan Gustavo ve 90+2 de Gaich ile goller bulan Çaykur Rize beşinci maçlar sonunda İlhgan Palut yönetiminde 10 puana ulaştı.

İki İstanbul temsilcisinin karşılaştığı İstanbulspor, Başakşehir mücadelesini kazanan konuk ekip oldu. Pelkas ve Figueiredo ile 2-0 galip ayrılan Rams Başakşehir bu sezon ilk gollerini attı ve ilk puanlarını aldı. Haftanın en gollü mücadelesine sahne olan Alanyaspor-Kasımpaşa mücadelesinde, konuk ekip iki farklı yenik duruma düştüğü karşılamadan bir puanı son dakika da bulduğu goller ile kurtardı. Cordova, Novais (2) ile goller bulan Alanyaspor’a Fall, Aytaç Kara ve Ben Ouanes ile cevap veren Kasımpaşa oldu. 3-3 berabere sonuçlanan karşılaşma haftanın en gollü mücadelesi olarak da notlara geçti.

Haftanın kapanışında ise Ankaragücü, Sivasspor deplasmanında yenik duruma düştüğü karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın başında Saiz ile öne geçen Yiğidolar üstünlüğünü koruyamadı. Morutan, Tolga Ciğerci ve Cephas ile cevap veren Ankaragücü sezonun ilk galibiyetini almış oldu. Sivasspor da N’Jie gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Haftanın tek golsüz mücadelesi ise Fatih Karagümrük-Hatayspor mücadelesi oldu. Lamkel ile penaltı kaçıran Hatayspor, galibiyeti kaçırdı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.