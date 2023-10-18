Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbide Halil Umut Meler görev alacak.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Milli pentatlet İlke Özyüksel, Kırgızistan'da şampiyon oldu

Milli pentatlet İlke Özyüksel, Kırgızistan'da şampiyon oldu

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.