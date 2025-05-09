DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk, 2024-2025 sezonuna dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüya gibi bir sezon yaşadıklarını belirterek, 44 dünya prömiyeri ve seyircilerin ilgisiyle tarihi bir rekor geldiğini söyledi.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Anadolu Opera Bale Festivali'ni Şırnak'ta başlattıklarını anımsatan Sağtürk, Şırnak'tan Erzincan'a, Kırklareli ve Ardahan'dan Hatay'a uzanan festivale seyircilerin ilgisinin müthiş olduğunu dile getirdi.

Sağtürk, ayrıca bu yıl genç ve yetenekli sanatçıları keşfetmek için "Yetenek Her Yerde" başlığıyla taramalar yaptıklarını ifade ederek, "Gençlerimizin yeteneklerini tespit edip, onları konservatuvara yönlendirmeye çalıştık. Bu tarama her sene olacak." dedi.

16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali yarın başlıyor

Yarın başlayacak "16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali"ne de değinen Sağtürk, "Yerleşik temsillerimiz bittiğine göre artık festivallerimiz başlıyor demektir. İstanbul Opera ve Bale Festivalimiz, 10 Mayıs'tan 3 Haziran'a kadar bir maraton içinde olacak. 11 eserle ve 20 temsille seyirci karşısına çıkacağız. Doyurucu, uluslararası kalitenin çok yükseldiği, çok büyük grupların ve sanatçıların katıldığı bir festival olacak." diye konuştu.

Tan Sağtürk, festivalde bestesi ve librettosu Ahmet Adnan Saygun'a ait, Gılgamış Destanı'nın baş karakteri Sümer Kralı Gılgamış'ın hikayelerinden esinlenen "Gilgameş" operasının dünya prömiyerinin yapılacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Yerleşik temsillerimizde Cemal Reşit Rey'in yazdığı 'Çelebi Operası'nı yıllar sonra ilk kez sahneleme fırsatı bulabilmiştik. Devlet Opera ve Balesi, tüm laboratuvar çalışmalarını bu esere yöneltmişti. Bu eser seyircimizle buluşup büyük bir teveccüh gördükten sonra Gilgameş operasının da aynı etkiyi yaratacağı inancındayım. Çünkü ilk kez sahnelenecek. Festivale ayrıca St. Petersburg'tan Eifman Balesi ile Boris Eifman'ın bizzat kendisi de geliyor. Hem Anna Karenina'yla hem de Rus Hamlet'le seyircilerimizle buluşacak."

"Yurt dışında acaba Türkiye'de 'opera, bale var mı' diye bir algı var"

DOB'un çalışmalarının sadece Türkiye'de duyulmasından ziyade uluslararası platformda bu emeklerin karşılığını görmek istediklerini ifade eden Sağtürk, "Dünyada çok önemli gazeteler, dergiler artık eserlerimizi başlık yapar hale geldiler. En önemli bale dergilerinden birisi 'Romeo ve Juliet'i kapağına taşıdı ve çok geniş yer verdi. Çok övgü dolu cümlelerle söz etti. Yurt dışında 'Acaba Türkiye'de opera, bale var mı?' diye bir algı var. Fevkalade de var. Önce bu algıyı kırmamız lazım. Çünkü 75 yıldır Muhsin Ertuğrul'la başlayan bir serüvenle, Cüneyt Gökçer, Rengin Gökmen ve Gürer Aykal gibi birçok değerli sanatçımızın liderliğinde bugünlere kadar geldik. Bundan sonra da DOB'u çok daha öteye taşımak bizim, gençlerin görevi." değerlendirmesini paylaştı.

Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün gelecek sezon için çok iyi bir programlama içerisinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bilet satışlarını çok önceden çıkabilmek için programlamanın da çok öncesinde organize edilmesi gerekiyor. Bütün festivallerimizin biletlerini satışa çıktık. Eylüldeki Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin biletleri de yakında satışa çıkacak. Dolayısıyla bu erken planlama, festivallerimizin niteliklerine göre eserler koyabilme, yeni prömiyerler yaratabilme kabiliyeti, çok geniş bir sanat ekibiyle olabiliyor. Kafa kafaya veriyor ve büyük bir çalışmanın içinde buluyoruz kendimizi. Belki ileride bir milli takım yaratılıp, çok iyilerimizle de bir dünya turnesi niye olmasın. Bolşoy Tiyatrosu'nda, Royal Opera House'da, New York Metropolitan'da temsillerimiz yapılsa. Yakında bunun da projelerinin gerçekleştirildiğini inşallah göreceğiz."

DOB'un gelecek sezonu müzikal yılı olacak

DOB'un bünyesinde müthiş bir sanatçı potansiyeli olduğunu söyleyen Tan Sağtürk, "Ortaya en efektif işleri koymaya çalışıyoruz. Gelecek yıllara da miras olarak bırakacağımız yeni eserler çıkarmaya çalışıyoruz. Yani niteliği nicelikle mutlaka yan yana getirmek lazım." görüşünü paylaştı.

Sağtürk, gelecek sezonun bir müzikal yılı olacağının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Gelecek sezon, Giacomo Puccini ve Pyotr İlyiç Çaykovski eserleri yaparken bir taraftan da müzikallere önem veren bir Devlet Opera ve Balesi göreceğiz. Dördüncü yılımıza da tekrar görevde kalıp da devam edersek ya da etmesek de gelecek olan genel müdüre bıraktığımız bir çalışma platformunda, kendi topraklarımızdan çıkan hikayelerin ortaya konduğu müzikaller de yapabilmemiz lazım. Devlet Opera ve Balesi bunu yapabilecek kudrette."

Kurum olarak sosyal sorumluluk projelerine de çok önem verdiklerini vurgulayan Sağtürk, "Mesela 'Fındıkkıran' yaptık. Hayatında ilk kez bale seyreden öğrenciler burayı doldurdu. Öğrencilerin yorumları inanılmazdı. Devlet okullarına turlar düzenliyor, operayı gezdiriyoruz. Önemli olan sadece perdeyi açıp kapattıktan sonra o alanda görülmüş olan hikaye değildir, ona ne kadar emek verildiğidir." ifadelerini kullandı.

"2. Anadolu Opera Bale Festivali" Bayburt ve Tunceli'de sanatseverlerle buluşacak

Sağtürk, DOB olarak tüm projelerde Kültür ve Turizm Bakanlığıyla istişare içinde gittiklerini anlatarak, "Bakanlığımızla istişareli gitmesek zaten bu başarılar ortaya konulamazdı. Nasıl kültür yolları projeleri yapılırken aynı zamanda Şırnak'tan Anadolu Festivali ortaya çıkıyor, yeni prodüksiyonlar ortaya çıkabiliyor? Bunları Bakanlığımızla birlikte istişareli, uyumlu çalışmanın getirdiği sonuç olarak görüyorum ve bunun böyle devam etmesi gerektiğine de inanıyorum." dedi.

Gelecek yıl düzenlenecek 2. Anadolu Opera Bale Festivali'nin tüm güzergahlarının hazır olduğunu vurgulayan Sağtürk, bunlardan birinin Bayburt, diğerinin de Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi olduğunu dile getirdi.

Tan Sağtürk, konservatuvarlarda yatılı eğitim birimlerinin tekrar oluşturulması gerektiğini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatılı birimler olsa okullar, Anadolu'dan, belki deprem bölgelerimizden gelecek yetenekleri de ağırlayacaktır. DOB olarak bunun için de çok mücadele ediyoruz. Hem YÖK'le hem Milli Eğitim Bakanlığıyla hem güzel sanatlarla hem de Devlet Tiyatrolarıyla istişareli yan yana oturup çalışmamız gerekiyor. Onu da becerebildiğimizi fark ediyorum. Geleceğe doğru çok ümitli bakmak istiyorum ve onu hissediyorum içimde."