PKK/YPG'nin Deyrizor Askeri Meclis grubunun lideri Ahmed el Habil’i alıkoymasının ardından 27 Ağustos'ta patlak veren çatışmalar, bazı Arap aşiretlerinin de katılmasıyla büyüdü.

Arap aşiretleri yoğun çatışmalar sonucu son iki günde Deyrizor ilinin doğu ve güneydoğusundaki tamamını Arap nüfusun oluşturduğu Şife, İzbe, Hacin, el Bahra, Gıranic, ebu Hammam, ebu Hardub, el Curzi Şarki, el Curzi Garbi, Suveyden, Direnc, el Şinan, el Tayyene, Ziyben, Havayic Ziyben, Şıhyel Şarki, Şıhyel Garbi, Alrz, el Haşşan, el Basira, Cideydit Bakkar, Hıreyize, Berşem ve Sabha köylerini teröristlerden temizledi.



Arap aşiretleri ile PKK/YPG arasında Deyrizor'un doğu ve güneydoğusunda Fırat Nehri kenarındaki bölgelerde çatışmalar devam ediyor.

PKK/YPG, işgalindeki Haseke ve Rakka illerinden, Deyrizor'daki çatışma alanlarına takviye konvoylarıyla çok sayıda terörist gönderiyor.

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında ele geçirdiği Deyrizor'da halkın tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Örgüt, bölgedeki petrol kuyularına el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlıyor. Elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.

AA