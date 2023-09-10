İSTANBUL AA- DFSK Motor Türkiye Genel Müdürü Yunus Şahsuvaroğlu, yıl sonuna kadar Türkiye'de 7 coğrafi bölgede 21 adet servis ve 15 adet bayi ile operasyonlarına başlayacaklarını belirterek, "2024 yılında bayi sayımızı 25 adet servis ve 20 adet satış noktası olacak şekilde hedefliyoruz. Bayilikle ilgili Türkiye genelinden güzel bir teveccüh ile karşı karşıyayız." dedi.

Global olarak bugüne kadar 5 milyondan fazla satış adedine ulaşan ve 70'in üzerinde ülkeye satış yapan DFSK Motor, SHS distribütörlüğünde Türkiye'ye yeniden giriş yaptı.

Çin'in önemli firmalarından DFSK Motor, Türkiye'de 3 benzinli SUV, 4 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan 9 modeli ile otomotiv sektörüne yeniden "merhaba" diyecek.

SUV segmentinde iddialı modeller

SUV segmentinde benzinli motorlara sahip Fengon 500, Glory 580 ve Fengon 5 modelleri showroomlarda ekim ayından itibaren yerini alacak. Ayrıca benzinli Tek Kabin Pickup C31, Çift Kabin Pickup C32, Panel Van C35 ve Kombivan C35 ile ticari araç kullanıcılarına yönelik modeller satışa sunulacak.

Bu modellerin yanında yine ticari araç segmentinde elektrikli modeller olarak Tek Kabin Pickup EC31 ile Panel Van EC35 de ürün gamını tamamlayacak. EC31 aynı zamanda Türkiye'deki ilk ve tek elektrikli tek kabin kamyonet olarak pazarda yerini alacak.

Ayrıca Marka, söz konusu 9 modele ek olarak 2024 yılı içerisinde hibrit teknolojisine sahip SUV Fengon 600'ü de Türkiye pazarına sunmayı planlıyor.

"Bayi yapılanması çalışmaları emin adımlarla ilerliyor"

DFSK Motor Türkiye Genel Müdürü Yunus Şahsuvaroğlu, AA muhabirine markanın Türkiye'ye tekrar girişine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahsuvaroğlu Otomotiv bünyesindeki SHS Araç Kiralama ve Lojistik AŞ'yi müşterilerine ideal kiralama deneyimini yaşatmak amacıyla 2013'te kurduklarını ve bu tarihten itibaren her yıl cirolarını ve araç parklarını yüzde 100 artırdıklarını aktaran Şahsuvaroğlu, "Şimdi de daha önceki bayilik ve distribütörlüklerimizden tamamen bağımsız şekilde Hakan Şahsuvaroğlu ve Yunus Şahsuvaroğlu yönetiminde DFSK distribütörlüğüyle hizmet vereceğiz." dedi.

Bayi yapılanması çalışmalarının emin adımlarla ilerlediğini belirten Şahsuvaroğlu, "Yıl sonuna kadar Türkiye'de 7 coğrafi bölgede 21 adet servis ve 15 adet de bayi ile operasyonumuza başlayacağız. Fakat 2024 yılında bayi sayımızı 25 adet servis ve 20 adet satış noktası olacak şekilde hedefliyoruz. Bayilikle ilgili Türkiye genelinden güzel bir teveccüh ile karşı karşıyayız. Birçok noktadan, birçok ilden talep aldık ve talep almaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Servis ve yedek parça bizim uzmanlık alanımız"

Servis ve yedek parça konusunun, geçmişten gelen tecrübelerinden dolayı kendilerinin uzmanlık alanı olduğunu vurgulayan Şahsuvaroğlu, bir tek servis ve yedek parça ile ilgili değil, 360 derece bir planlama yaptıklarını söyledi.

Şahsuvaroğlu, "Biz bu işe 1966 yılında başladık. Biz bu işi yapan üçüncü jenerasyonuz. Toplamda 12'den fazla markanın bayiliğini yaptık bugüne kadar. Bunların içerisinde şu an halihazırda Türkiye'de ilk 10'da olan markalar var ve biz bu markaların satışlarında her zaman ilk üçte olduk ve ekseriyetle de birinci olduk. Şimdi bizim geçmiş vizyonumuza bakınca, geçmiş yaptıklarımıza bakınca, gelecekte yapabileceklerimizi insanlar daha iyi anlar." diye konuştu.

Oluşturacakları bayi yapılanması içerisindeki yüksek adetli servis noktalarıyla üstün kalitede hizmet, yüksek seviyede müşteri memnuniyeti ve yüzde 100 yedek parça bulunurluğu sunmayı hedeflediklerine dikkati çeken Şahsuvaroğlu, geçmişte yaptıkları işlerden dolayı müşterin ne beklediğini, bu işin yumuşak ve hassasiyet içeren noktalarını bildiklerini aktardı.

Şahsuvaroğlu, "Bu kapsamda biz yine geçmişte yaptığımız gibi yüzde 100 parçayı da bulunduracağız. Müşteriye anında kredi de sağlayacağız. Müşteriye yol yardım hizmeti de vereceğiz, anında bütün kaskolarla anlaşma yapacağımız için müşteri aracını showrooma getirdiğinde 'DFSK Kasko' adı altında bütün kapsamlı maddeleri içeren bir kaskosu olacak ve hiç rahatsız olmadan arabasını tamir ettirebilecek." dedi.

Elektrikli araçların servisi konusunda yeteri kadar insan kaynağı olmadığına dikkati çeken Yunus Şahsuvaroğlu, bu kapsamda Çin'den getirdikleri ustanın ekiplerini yetiştireceğini anlattı.

"Türkiye pazarında özellikle elektrikli ticari araçlarımızın neredeyse hiçbir rakibi yok"

DFSK Türkiye Genel Müdürü Şahsuvaroğlu, ticari araç pazarının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Buradaki ciddiyetimizi de bu pazara 6 model getirerek zaten gösteriyoruz. Markamızın dayanıklılığı, verimliliği ve uygun fiyatlı ürünleriyle bu segmentte rekabetçi bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye pazarında özellikle elektrikli ticari araçlarımızın neredeyse hiçbir rakibi yok. Türkiye pazarına ilk giren elektrikli tek kabin pikap biziz. Bizim elektrikli mini ticari araç sektöründe liderliğe ulaşmak gibi bir hedefimiz var Türkiye'de. Bu segmentteki varlığımızı genişletmeyi ve ayrıca servis ağımızı da geliştirmeyi planlıyoruz. Türkiye pazarına sunduğumuz benzinli ve elektrikli ticari araçlarımız ile çevreci, ekonomik bir çözüm sunarak müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik önemli bir adım atıyoruz. Her tesisimizde istasyon kuracağız, müşterimize avantaj yaratan şarj çözümleri sunacağız."

Fiyat politikalarına da değinen Yunus Şahsuvaroğlu, DFSK'nın ekonomik fiyatlı araçları yüksek donanımla satan bir marka olduğunu söyledi.

Ürünü getirip üzerine bir de opsiyonel ekipmanlar yükleyip müşteriye olan maliyeti arttırıcı unsurlara başvurmadıklarını belirten Şahsuvaroğlu, "Biz zaten en full donanımlı arabayı ülkeye ithal edip akabinde müşteriye bunu cazip fiyatla veriyoruz. Donanım bazında rakip markaları kıyasladığınız zaman Türkiye'de donanımlarına istinaden en iddialı ve uygun fiyatlı markalardan biri olacağımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

DFSK Motor yıllık 1 milyon adetlere ulaşan satış hacmine ulaştı

Öte yandan, 1986'da Sokon Group ismiyle teknoloji üretim girişimi olarak kurulan şirket, 2022'de Seres Group ismini aldı. Çin'de ilk 500 şirket arasında yer alan ve yeni teknolojiye sahip araçlar üretmenin yanı sıra birçok iş kolunda yer alan Seres Group, 10 binin üzerinde çalışan istihdam ediyor.

Grup, 2019'da Dongfeng Motor Group hisselerinin tamamını almıştı. Dongfeng Motor Group, Fortune Global 500 Listesi'nde 68. sırada yer alıyor. Türkiye pazarına SHS ile yeniden giriş yapan DFSK ise Dongfeng Motor Grubu'nun bir alt kuruluşu olarak 2003'te kuruldu.

Seres Group çatısı altında DFSK markasının yanı sıra Seres markası dahil olmak üzere otomobil ve motosiklet üreten çeşitli markalar da yer alıyor.

Türkiye'de de satışı gerçekleştirilen Seres ve DFSK'nın faaliyetleri tamamen ayrı şirketler tarafından yürütülüyor.

Kısa zamanda Çin'de büyüme kaydeden DFSK, yıllık olarak 1 milyon adetlere ulaşan satış hacmi elde ederken, aynı zamanda Çin'in dışında da yıllık 300 bin adetlik satış rakamına sahip.