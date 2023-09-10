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Ruto, ülkedeki hayat pahalılığı yüzünden göreve geldiğinden bu yana protestolara maruz kalıyor.

Ruto'nun gelecek seçimlere kadar tüm partileri birleştirerek muhalefet blokuna karşı güçlenmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Ruto, partilerin birleşmesinin ülke siyasetini etnik temelli siyasetten uzaklaştıracağını ifade etti.

Kenya NTV televizyonunun haberine göre Nyeri'de halka hitap eden Ruto, 2022 seçimleri öncesi 10'dan fazla partinin oluşturduğu Kenya Kwanza bileşenlerinden, meclisin en güçlü partisi UDA çatısı altında bir araya gelmelerini istedi.

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