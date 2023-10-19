Konya

Turkcell ana sponsorluğunda bir otelde düzenlenen konferansta; KOBİ'lerin dijital dönüşümlerinin odağında dijital iş servisleri, e-ticaret, yenilikçi ödeme sistemleri ve açık bankacılık, dijital pazarlama, ERP'nin bulut dönüşümü, İK süreçlerinde dijitalleşme ve yönetilen hizmetler konularında oturumlar gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk, konferansın açılışında, KOBİ'lerin ülke ekonomisinin çok önemli bir paydaşı olduğunu söyledi.

KOBİ'lerin rekabeti, verimliliği ve birlikte çalışarak ölçek ekonomisine geçebilmelerinin önemine işaret eden Öztürk, bunun yolunun dijitalleşmeden geçtiğini anlattı.

KOBİ'lerin dijitalleşmesine yönelik birçok proje yürütülüyor

Öztürk, dijitalleşmenin, ihtiyaçtan öte bir zorunluluk haline geldiğine işaret ederek, KOBİ'lerin dijitalleşmesine yönelik projeler yürüttüklerini bildirdi.

Dijital dönüşümünü gerçekleştiremeyen KOBİ'lerin rekabette geride kaldığına dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Teknolojik altyapısı hazır olan işletmeler, e-ticaret ve uzaktan çalışma sistemleri ile dijital ödeme kanalları yardımıyla salgından en az etkilenenler arasında yer aldılar. TOBB olarak KOBİ'lerin dijitalleşmesi konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık, daha çok proje geliştirmeye başladık. İşte bu soruna çözüm olmak üzere Akıllı KOBİ Platformu'nu hayata geçirdik. Bu platformla TOBB logosu altında KOBİ'ler ile teknoloji tedarikçileri arasında güveni ve iletişimi tesis etmeyi hedefledik. Bu platformun altında dijitalleşmenin iki tarafını buluşturuyoruz."

"3 sene boyunca platformda müthiş bir bilgi birikimi sağladık"

Akıllı KOBİ Platformu'nun dijital mağaza gibi değerlendirilebileceğine değinen Öztürk, şöyle devam etti:

"Nasıl geleneksel mağazalarda fiziki ürün ve hizmetler sergileniyor, bunlar tüketiciler tarafından ziyaret ediliyorsa, Akıllı KOBİ Platformu'nda da fiziki ürünler yerine dijital ürün ve hizmetler sergileniyor. Şu anda platformun içinde 600'ün üzerinde teknoloji tedarikçisinin 2 binden fazla ürün ve hizmeti aktif olarak sergileniyor. On binlerce KOBİ, platformu her ay ziyaret ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte geçtiğimiz 3 sene boyunca platformda müthiş bir bilgi birikimi sağladık. Şimdi de bu bilgiyi yaygınlaştırmak üzere bugün olduğu gibi etkinliklerimize başladık. Akıllı KOBİ'nin ikinci dijital dönüşüm etkinliğini Konya'da gerçekleştiriyoruz. Gelecek ay İzmir ile devam edeceğiz. Bu etkinliklerle dijital ortamda buluşturduğumuz teknoloji tedarikçileri ile KOBİ'leri fiziksel ortamda da buluşturmak, böylelikle dijital dönüşümünüze daha fazla yardımcı olmayı hedefliyoruz."

Akıllı KOBİ, 80'den fazla kategoride 2 binin üzerinde ürün ve hizmeti barındırıyor

Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan da Akıllı KOBİ Platformu'nun Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "B2B alanında Türkiye'de dijitalleşmek isteyen KOBİ'lerle dijital dönüşüme yönelik ürün ve hizmetleri olan teknoloji tedarikçilerini tek bir platformda bir araya getirdik. KOBİ'lerimize faydayı birlikte götürmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Eskiden KOBİ'lerimiz dijitalleşmek üzere bir ürün ve hizmet ihtiyacı duyduklarından eşlerinden, dostlarından, tanıdıkları insanlardan, internetten araştırdıkları kadarıyla ürün ve hizmetlere ulaşabiliyorlardı. Akıllı KOBİ sayesinde 80'den fazla kategoride 2 binin üzerinde ürün ve hizmeti karşılaştırılmalı olarak inceleyip firmalarla irtibatı kurup bilmedikleri diğer farklı ürün hizmeti olan teknoloji tedarikçilerine de ulaşabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Müşterilerimizin dijitalleşen dünyaya adaptasyonlarını kolaylaştırıyoruz"

Param CSO Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve Finrota Genel Müdürü İlknur Uzunoğlu ise bu yıl konferansta katılımcılara ilham verecek pek çok konunun bulunduğunu dile getirdi.

Yenilikçi ödeme sistemlerinin, finansal hizmetlerin daha erişilebilir, hızlı, verimli ve güvenli olmasına katkı sağladığını aktaran Uzunoğlu, "Sunulan tüm hizmetlerin daha kapsayıcı olması hedefleniyor. Bu noktada bütünleşik finans sağlayıcısı Param, tüm finansal ürün ve hizmetlerini iş ortakları için daha erişilebilir ve kullanışlı hale getiriyor; uçtan uca finansal çözümler sunuyor. Bugün ParamPOS ile dünyanın her yerinden ödeme alma ve ertesi gün tahsilat imkanı sağlıyoruz. Finrota markamızla online tahsilat ve açık bankacılık çözümleri geliştiriyoruz. Müşterilerimizin dijitalleşen dünyaya adaptasyonlarını kolaylaştırıyoruz." diye konuştu.

"Dijitalleşme süreçlerinde yanlarındayız"

Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı ise Konya'daki KOBİ'lerin dijitalleşmesiyle ilgili, "Bölgedeki KOBİ'ler istihdam yaratmalarının yanı sıra yerel ekonomilere sağladıkları katkıyla önemli bir güç oluşturuyor. Sektörel uzmanlığımız ve güçlü altyapımız sayesinde KOBİ'lerimizin iş sürekliliğinin sağlanması, verimliliklerinin artması ve rekabet edebilmeleri için dijitalleşme süreçlerinde yanlarındayız. Bu ekosistemde birleştirici rol üstlenen Akıllı KOBİ Platformu ile birlikte başarılı projelere imza atılacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.