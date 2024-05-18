Meydanda toplanan öğrenciler, "Filistin'de soykırıma dur de", "Gazze'deki 12 üniversitenin tamamı İsrail tarafından yok edildi", "Filistin halkı yalnız değildir", "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil", "Özgür Filistin'in yanındayız" ve "İnsanlık ölüyor, dünya seyrediyor" yazılı Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlar taşıdı.

Öğrenciler bir süre "Meydanda, kampüste, intifada her yerde", "Hamas'a selam, direnişe devam", "Nehirden denize, özgür Filistin", "Gazze'nin izzeti, diriltiyor ümmeti" ve "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları attı.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Abdullah Muhammed Khan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ortak basın bildirisini okuyan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Murat Faruk Alparslan, İsrail rejiminin Filistin'de sürdürdüğü işgal, soykırım ve tehcirin 7 Ekim'de başlamadığını, 75 yılı aşkın süredir devam ettiğini söyledi.

Alparslan, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım siyasetinin dayanılmaz boyutlara ulaşmasının ardından İsrail'i kerhen kınayıp Hamas'a terör yaftası yapıştıran zihniyetin vicdan ve ahlaktan yoksun olduğunu dile getirdi.

İsrail'in güvenli bölge olarak nitelediği ve 1,5 milyondan fazla insanı göçe zorladığı Refah'a ABD desteğiyle yeni bir saldırı düzenlediğini söyleyen Alparslan, şöyle devam etti:

"35 binden fazla insanın İsrail tarafından vahşice katledilmesinin ardından Refah'a yönelik bir saldırı bu felaketi daha da derinleştirecektir. Bu insani krizin daha fazla derinleşmemesi adına Refah'a yönelik tüm saldırıların durdurulması çağrımızı yineliyoruz. Türkiye'deki muhtelif üniversitelerin öğrencileri olarak, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu sürecin en başından beri dile getirdik. Bugün de burada, Hamas'a ve şanlı Kassam Tugaylarına selamlarımızı iletiyoruz.''

Basın açıklaması daha sonra İngilizce ve Arapça olarak okundu.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınmasının ardından yapılan duayla eylem sona erdi.

Eyleme, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nden çok sayıda öğrenci katıldı.

Ayrıca eş zamanlı olarak Selçuk Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden öğrenciler de kendi şehirlerinde eylem düzenledi.