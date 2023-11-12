"Önce Kalite (Kalite Kulübü)" Oyunu Eğlendirirken Öğretecek

İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nun sahneleyeceği, "Önce Kalite (Kalite Kulübü)" müzikli çocuk oyunu 12 Kasım’da Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek prömiyer gösterimiyle küçük sanatseverlerle buluşuyor. Sosyal sorumluluk projesi olarak gönüllüler tarafından sahnelenecek olan oyun, çocukları eğlendirirken öğretecek.

İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu gönüllüleri tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak sahnelenecek olan "Önce Kalite (Kalite Kulübü)" müzikli çocuk oyunu, 12 Kasım 2023 pazar günü saat 13.00’de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek prömiyer gösterimiyle küçük sanatseverlerle buluşuyor. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nun deneyimli tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Mürüvvet Aydın'ın yönetmenliğinde sahnelenecek müzikli çocuk oyununda çocuklara doğru gıda tüketimi, çevre temizliği, geri dönüşüm, iklim değişikliği, suyun doğru kullanımı ve su kaynaklarının korunmasının önemi eğlendirirken anlatılıyor. Oyunla ilgili konuşan Aydın, “Bizler geleceğimiz olan çocuklarımıza eğlenerek doğru gıda tüketimini geri dönüşümü, sularımızın kıymetini ve birlik beraberlikle her şeyi çözebileceğimizi anlatıyoruz. Müzikli çocuk oyunumuzda eğlenirken yapılması ve yapılmaması gereken birçok şeyi örneklerle gösteriyoruz. Gerisi siz değerli ailelere düşüyor. Mutlu ve öğrenen çocukların başarılı ve bilinçli yetişkinlere dönüşmesi dileğiyle.” diyerek çocukları ve ebeveynlerini eğlenceli oyunlarını izlemeye davet ediyor. Ufuk Ersoy'un "Önce Kalite (Kalite Kulübü)" oyununda, 15-50 yaş arası öğrenci, öğretmen, mühendis, avukat, kamu personeli ve gazeteci olan İzmirli gönüllü oyuncular yer alıyor.

YENİ SİNGLE MÜJDESİNİ SAHNEDE VERDİ

Başarılı sahnesiyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Ömür Gedik, konserlerine tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Günay Restaurant’da sahne alan Ömür Gedik, sevenlerinin karşısına derin göğüs dekolteli taşlarla kaplanmış transparan bir kıyafetle çıktı. Güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştıran Ömür Gedik, “Sahne cesurların yeridir” sözleriyle iddiasını dile getirdi. Sahne kıyafetlerini özenle seçtiğini söyleyen güzel şarkıcı, “Sahnede canlı performans kadar değerli ve önemli olan bir başka şeyde görsel güzellik” dedi.

LONDRA SAĞLIK FUARINDA YERİNİ ALDI

Sağlık alanında çeyrek asırdır kesintisiz hizmet sunan, her yıl 74 farklı ülkeden 1 milyon hastayı ağırlayan AcademicHospital, İngiltere'de düzenlenen en önemli turizm ve tanıtım organizasyonu WTM Fuarı’nda yerini aldı. AcademicGroup/AcademicHospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, dünyanın dört bir yanından sağlık ve turizm kurumunun katıldığı fuarda, Türkiye’nin ve AcademicHospital’ın gördüğü yoğun ilginin gurur verici olduğunu ifade etti.

Sağlık turizminin parlayan yıldızı AcademicHospital, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen dünyanın en önemli sağlık ve turizm fuarlarından WTM – World Travel Market Londra Fuarı’na katıldı. Çok sayıda ülkenin önde gelen sağlık ve turizm kuruluşlarının katıldığı fuarda, AcademicHospital’ın bulunduğu standa ve AcademicGroup Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak’a yoğun ilgi gösterildi.

Excel Londra Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen uluslararası fuarın ilk gününe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türkiye Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da katıldı. Turizm Bakanı Ersoy ile bir araya geldiklerini ve fuara yönelik istişarede bulunduklarını belirten AcademicGroup Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kavak, şunları kaydetti:

“TÜRK ÇIKARMASI YAPTIK”

“Dünyanın en büyük ve en önemli sağlık turizmi fuarına adeta Türk çıkarması yaptık. Sayın Bakanımız Ersoy ve Sayın Büyükelçimiz Ertaş’ın yanı sıra turizm ve sağlık sektöründeki önde gelen temsilcilerimizin fuara destek vermesi, ülkemizin tanıtımı açısından son derece değerli olmuştur. Sağlıkta çeyrek asırdır kesintisiz hizmet veren, her yıl 74 farklı ülkeden 1 milyon hastayı ağırlayan hastanemiz AcademicHospital’ın standına gösterilen yoğun ilgi bizim açımızdan son derece gurur vericidir. Uluslararası fuar bir kez daha göstermiştir ki Türkiye, sağlık turizminde dünya çapında bir başarıya sahiptir ve bu başarısını her geçen gün artırmaktadır.”

Panel’Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Sağlık Mesleklerinin Gelişimi Paneli, FlorenceNightingale Hastaneleri ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi işbirliğiyle İstanbul FlorenceNightingale Hastanesi’nde gerçekleşti. Panelde açılış konuşmasını Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kuday yaparken Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alaettin Çelik ise moderatör olarak yer aldı.

FlorenceNightingale Hastaneleri ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Berceste müzikal yolculuğuna çıktı

Yayınladığı projelerle ve Türk müziğine getirdiği yeni solukla, dönemin en etkili ve en üretken isimlerinden biri haline gelen müzisyen, söz yazarı, aranjör, klip yönetmeni ve prodüktör Bahadır Tatlıöz, yeni albümü “Berceste”yi müzikseverlerle buluşturdu.

Bahadır Tatlıöz'ün uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı albümde toplamda 10 şarkı yer alıyor. Şarkıların sözü ve müziği sanatçının kendisine ait olurken tüm düzenlemeleri ile de başarılı sanatçı bizzat ilgilendi.

Türk pop müziği dinleyicisi adına uzun zamandır yayınlanmayan tatta bir şahsına münhasırlık ve farklılık sunan albüm; mevcut dönemde ve gelecek dönemde kendi kulvarında arşivlik olacak nitelikte...

KIBRIS ARABESK’E DOYDU

Kıbrıs Girne de açılışını yapan Bogota adlı mekanda sahne alan Derya Bedavacı yavru vatanı arabesk’e doyurdu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bedavacı “ Kıbrıs’a konsere çok geldim ama hep oteldi böyle kaliteli ve nezih mekanların daha fazla artmasını istiyorum ilk defa böyle bir mekanda Kıbrıs dinleyicisi ile buluşuyorum “ dedi.

ARABESK RUHUMUZU TEMSİL EDİYOR

Son yıllarda pop sanatçılarının rap şarkı çıkarması sorusuna “ arabesk her dönemde bizim hayatımızda oldu ruhumuzu temsil ediyor arabeske doğru insanların geçiş yapması çok normal ben küçükken Bergen , Müslüm Gürses dinlerdim keşke hayatta olsalarda düet yapsaydık” cevabını verdi.

YvesRoche Vakfı ve Mehmet Turgut İş Birliğiyle “Sessiz Gözcüler” Fotoğraf Sergisi Akasya’da

Akasya, YvesRocher Vakfı ve önemli fotoğraf sanatçılarından Mehmet Turgut iş birliği ile Türkiye'nin farklı yerlerinde bulunan 12 farklı ağacın hikayesine ev sahipliği yapacak. Farkındalık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilecek ‘Sessiz Gözcüler’ fotoğraf sergisi, Akasya’da 16 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanata ve sürdürülebilirliğe sağladığı katkılarla öne çıkan Akiş GYO yatırımı olan Akasya, bu kez de kapılarını YvesRocher Vakfı ve Mehmet Turgut iş birliğiyle ‘Sessiz Gözcüler’ fotoğraf sergisi için açacak. Türkiye'nin ayrı noktalarında bulunan 12 farklı, hikayesi olan ağacın, başarılı fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut tarafından fotoğraflanmasıyla tasarlanan sergi, Akasya’da 16 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.

KEMAN’IN DIŞINA ÇIKAN BİR SES!

Yıllardır elektro kemanıyla gerçekleştirdiği sahne şovlarıyla tanınan Ceren Aksan, dinleyicilerinin karşısına bu kez babasının anısına yazdığı ilk teklisi “TOZ” ile çıkıyor.

Doğum ve ölüm arasında, aslında hiç var olmamak ve yok olmamak arasında geçen sonsuz hayatları anlatan şarkının sözü, müziği ve bestesi sanatçıya ait.

İstanbul’un en fırtınalı gecesinde, İstanbul Boğazı’nda Büyükhanlı Residence terasında; şimşekler, bulutlar ve şiddetli rüzgar ile doğanın gerçekleştirdiği muhteşem manzarada çekilen ve hiç efekt kullanılmadan montajlanan klip, sanatçının aynı zamanda eşi olan oyuncu ve yönetmen Gökhan Mumcu tarafından çekildi.

Pagos’tan yepyeni bir tekli: ‘Hevesini Kaçırdım’

Son dönemin sevilen gruplarından Pagos, yeni teklisi ‘Hevesini Kaçırdım’ı müzikseverlerle buluşturdu. Rock ve elektronik müzik severlerin keyif alabileceği, bol gitarlı, davullu ve synthli şarkılar yapan grup, yeni teklisi ‘Hevesini Kaçırdım’ ile gerçek olaylar ve duyguları anlatıyor.

İsmini İzmir Kadifekale’nin eski adı Pagos’tan alan ve yeni teklisi ‘Hevesini Kaçırdım’ ile tüm dijital platformlarda yerini alan grup, müzikal serüvenine yeni bir solukla yoğun bir dönüş yapıyor.

100 KADININ HİKAYESİ HERKESİ BÜYÜLÜYOR

Hayata imza atan, geleceğe ilham olan kadınlarımızı kaleme alan iş insanı ve yazar Ayla Erdim, ‘Yüz Akımız 100 Kadın’ adlı kitabıyla ses getirmeye devam ediyor. Kendi alanlarında güçlü, başarılı kadın hikayelerinin yer aldığı bu kitap, genç kuşağa rehber oluyor. Cumhuriyetimizin yüzyılında çıkan bu projenin sahibi olarak Ayla Erdim “Ülkemizin her yerinden başarılarını ispat etmiş ve rol model olmuş kadınlarımızın hikayelerini genç kadınlarımıza, “sen de yapabilirsin” cesaretini vermek üzere yola çıktık. Okurken duygulandığım öyle çok hikâye var ki kitapta, ümitsiz olan gençlerimize rehber olmaya devam etsin dileğimdir.”