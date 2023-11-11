EN ÇOK ONLARA GÜVENİYORUZ!

2023’te Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri kimler? Her yıl yapılan Ipsos araştırmasında bu yılın en güvenilir ünlü isimleri belli oldu.

Yılın en güvenilir ünlülerinin başında, kurduğu Ahbap derneği ile yardım dendi mi ilk akla gelen isim olan Haluk Levent var. Haluk Levent’in Kenan İmirzalıoğlu takip ederken ekranların sarı papatyası Müge Anlı üçüncü sırada yer aldı.Bu üç ismi takip eden isimler ise Beyazıt Öztürk, Şener Şen , Acun Ilıcalı,Haluk Bilginer, Kıvanç Tatlıtuğ , Aras Bulut İynemli, Demet Akbağ, Esra Erol, Ezgi Mola, Tarkan

BEHZAT Ç. İKİNCİ SEZON ARALIK’TA

‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin yeni sezonu için geri sayım başladı.

Merakla beklenen dizinin kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Evliya Aykan, Burak Dakak, Ayça Eren, Derin Beşikçioğlu, Eray Eserol, Önder Selen ve Güven Kıraç yer alırken ekibe geçen sezon konuk oyuncu olan Özge Yağız ve Selen Öztürk yine eşlik ederken bu sezon kadroya Sergen Deveci, Alper Kut ve usta oyuncu Devrim Yakut’ta dahil oldu.‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ ikinci sezonu 7 Aralık’ta BluTV’de.

MELİSA SÖZEN’İN YENİ İMAJI

Oyuncu Melisa Sözen radikal bir değişime gitti ve yıllardır uzun olarak kullandığı saçlarını kısacık kestirdi.

Saçlarını kısacık kestiren ve yeni imajını Instagram hesabından paylaşan Sözen hayranlarını ikiye böldü.

Sözen’in yeni imajını kimi takipçisi beğenirken kimisi de eski saçlarına dönmesi gerektiğini ifade etti.

ONUR SAYLAK’IN BEŞİKTAŞ SEVGİSİ

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarına gelen Empati'nin konuğu olan oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, Beşiktaş sevgisini anlattı.

Saylak “Ben Beşiktaş formasıyla evde gezen bir adamım. Maç günleri de normal günlerde de. Akşam eve gidince normal kıyafetim Beşiktaş forması. O kadar Beşiktaşlıyım! Seviyorum.” Dedi.

EN GÜZEL ÖDÜL!

Yalı Çapkını dizisinin başarılı oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu (RUBAFED) tarafından düzenlenen 'Best Of Rumeli' ödülleri’nde "En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı.

Santırcıoğlu, ödülünü aldıktan sonra sosyal medyadan “Şu ödülün güzelliğine bakın “ diyerek paylaştı.

YAVRU VATANDA DERYA ULUĞ COŞKUSU

Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, Girne Savoy Otel'de sahne aldı.

Yaklaşık 1300 davetinin katıldığı gecede Uluğ, şarkılarını misafirleriyle hep bir ağızdan söyledi.

" Yavru vatanda, Kıbrıs'da sizlerle olmak büyük mutluluk. " sözleriyle sahnesine başlayan Uluğ, misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı.

16 YAŞINDAKİ BÜYÜK GURURUMUZ

16 yaşındaki piyano sanatçısı Can Saraç, İtalya Piano Academy Eppan piyano yarışmasında Michelangeli Ödülü'nü kazandı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda piyano eğitimine devam eden Can Saraç, İtalya'da düzenlenen yarışmada aldığı ödül ile ülkemizin gurur oldu…

HAKAN ALTUN’DAN UNUTULMAZ KONSER

Arabesk müziğinin önemli isimlerinden Hakan Altun, Kıbrıs Les Ambassadeurs Hotel'de sevenlerine unutulmaz bir konser yaşattı.

Yaklaşık 1500 davetlinin katıldığı Unutulmaz gecenin finalinde Altun, İzmir'in Dağlarında çiçekler açar söyleyerek final yaptı.