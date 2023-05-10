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Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı Moskova'da yapılıyor.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında, terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladıklarını bildirdi.

Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı başladı

Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı başladı

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