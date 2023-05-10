ANKARA AA- Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanını ve milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanırken, cumhurbaşkanı adayları ile siyasi parti liderlerinin oy kullanacakları yerler de belli oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki seçimlerde olduğu gibi oyunu Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda verecek.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu Ankara'da kullanacak. İnce, Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde sandık başına gidecek.

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise Ankara'da Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop İstanbul Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulu'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Çankaya İlkokulu'nda oy verecek.

Bahçeli Ankara'da, Akşener İstanbul'da sandığa gidecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, diğer seçimlerde olduğu gibi yine Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gidecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda oy kullanacak.

HDP'nin eş genel başkanlarından Mithat Sancar Ankara Ayten Şaban Diri İlkokulu'nda, Pervin Buldan ise Van'da oy verecek.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullanacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oyunu İstanbul Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu'nda verecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bilkent Emlak Konut Ortaokulu'nda sandığa gidecek.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul Üsküdar Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tercihini yapacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da Doktor Binnaz Ege - Doktor Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Çankaya Lisesi'nde oy kullanacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Selçuklu İlkokulu'nda sandığa gidecek.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan milletvekili adayı Mustafa Sarıgül Erzincan Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda tercihte bulunacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul Beşiktaş'taki Şair Nedim Ortaokulu'nda oyunu atacak.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'nda oy verecek.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul Emlak Konut Fuat Sezgin İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tercihte bulunacak.

Yeşil Sol Parti'nin eş sözcülerinden İbrahim Akın İzmir'de Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Çiğdem Kılıçgün Uçar ise İstanbul Gazi Mahallesi'nde Gazi İlköğretim Okulu'nda, Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar Ankara'da Sevgi Çiçeği İlkokulu'nda oy verecek.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İzmir Urla Bademler Mahallesi'nde Bademler İlkokulu'nda, Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek ise İstanbul Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak.

Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, Ankara Keçiören'deki Dumlupınar İlkokulu'nda, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ise Ankara Mamak’taki Şehit Piyade Er Murat Eroğlu İlkokulunda oy verecek.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut İstanbul Üsküdar Şehit Gökhan Esen Ortaokulu'nda, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise İstanbul Başakşehir Cumhuriyet İlkokulu'nda sandığa gidecek.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır Ankara Etimesgut Şehit Hamza Yıldırım Ortaokulu'nda, Güç Birliği Partisi Genel Başkanı Ali Karnap Trabzon Of'ta bulunan Yukarı Kışlacık Mahallesi'ndeki misafirhanede tercih yapacak.