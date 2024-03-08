Bakanlık, X sosyal medya platformundan Fidan'ın Atlantik Konseyine konuk olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Fidan, Atlantik Konseyindeki konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularını yanıtladı.Kaynak: AA
Bakanlık, X sosyal medya platformundan Fidan'ın Atlantik Konseyine konuk olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Fidan, Atlantik Konseyindeki konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularını yanıtladı.Kaynak: AA
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