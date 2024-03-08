Kadıköy'de otomobile çarpan İETT otobüsünün şoförü, aracını sürücünün üzerine sürdü Kadıköy'de otomobile çarpan İETT otobüsünün şoförü, aracını sürücünün üzerine sürdü

Bakanlık, X sosyal medya platformundan Fidan'ın Atlantik Konseyine konuk olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Fidan, Atlantik Konseyindeki konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA