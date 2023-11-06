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Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Batı Şeria'nın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçerek GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Blinken, buradan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmiş, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir arara gelmişti.

Blinken ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü.

Ardından iki bakanın görüşmesi başladı.

Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeden önce basına görüntü verdi.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

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