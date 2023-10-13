Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler çerçevesinde Gazze'deki insani durum ele alındı.Kaynak: AA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler çerçevesinde Gazze'deki insani durum ele alındı.Kaynak: AA
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