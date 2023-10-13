Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler çerçevesinde Gazze'deki insani durum ele alındı.

Kaynak: AA