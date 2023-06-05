Ankara

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Dacic, paylaşımında, "Sırbistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için ortak çalışmayı dört gözle bekliyorum. Mevlüt Çavuşoğlu'na da uzun yıllar yürüttüğümüz başarılı işbirliği için minnettarlığımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı Fidan'ı kutladı.

Türkçe “Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadesini kullanan Osmani, “Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilere çok değer veriyor, ülkelerimiz ve vatandaşlarımızın yararına işbirliğimizi ilerletmek için sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” paylaşımında bulundu.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla, Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında iki millet ve iki ülke arasında özel bir bağın olduğunu vurguladı.

Gervalla, “Uzun süredir devam eden ittifakımızı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın hayatlarını zenginleştirmek için sabırsızlanıyorum. Başarılarla dolu bir yolculuk geçirmenizi diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, yayımladığı mesajda Fidan'ı içtenlikle tebrik ederek, "Sayın Hakan Fidan Bey, bu vesileyle sizlere yeni hizmetinizde sağlık, başarı ve kardeş Türk milletine barış ve esenlikler dilerim." ifadesine yer verdi.

"Kusursuz profesyonelliğiniz ve ülkenize özverili hizmetiniz sayesinde Türkiye Yüzyılı Projesi'nin uygulanmasına ve Türkiye'nin yeni diplomatik başarılara imza atmasına büyük katkı sağlayacağınıza eminim." görüşünü paylaşan Kulubayev, Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin stratejik ortaklık, dostluk ve karşılıklı destek ruhu içinde daha da geliştirilmesi için her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Fidan'ı resmi ziyaret için Kırgızistan'a davet eden Bakan Kulubayev, ziyaret sırasında tüm işbirliği alanlarını değerlendirme ve Kırgızistan-Türkiye Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun düzenli bir toplantısını yapma fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Bakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ve Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmede mevkidaşları, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik ederim. Polonya-Türkiye Dostluk Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde NATO müttefiki ve kilit ikili ortağımız Türkiye ile mükemmel ilişkilerimizin devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hitaben de ayrı bir paylaşım yapan Rau, "Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalıştığımız için en içten takdirlerimi ifade etmek isterim. Kararlılığınız sayesinde her zaman ortak bir anlayışa ulaştık. Dostluğumuzun yanı sıra bağlarımızı da başarılı bir şekilde inşa edebildiğimiz için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ve Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de Bakan Fidan'ı tebrik etti.

AA