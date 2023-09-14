Haber: Damla Oya Erman

Eğlence devi, Pazar günü üç ciltlik "Disney Legacy Animated Film Collection" adlı koleksiyonun Blu-ray kopyalarını içerdiğini söylediği 100 filmi içerdiğini açıkladı. Raportajlara göre fiyatı bin beş yüz dolar olacak.

Disney, koleksiyonu 14 Kasım'da piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu, şirketin yüzüncü yılını kutlamak için attığı son adımlardan birini temsil ediyor. Stüdyo, 16 Ekim 1923'te Walt ve Roy Disney kardeşler tarafından kuruldu.

Şirket, "sınırlı sayıda set" için Walmart'ın web sitesi üzerinden ön sipariş sunacak, dedi. Bu siparişler 18 Eylül'de başlayacak.

Disney'ye göre, bunlarla birlikte bir numaralı doğruluk sertifikası da gelecek

Koleksiyon, "Karlar Ülkesi," "Cinderella," "101 Dalmaçyalı," "Aslan Kral," "Oyuncak Hikayesi," "Lilo & Stitch," "Nemo'nun Arayışı" ve "Cars" gibi geniş bir başlık yelpazesi içeriyor. "Frozen," "Encanto," "Turning Red" ve "Lightyear" gibi filmler de koleksiyonda yer alıyor.

Tüm 100 film için müşterilere eşlik eden dijital kodlar da verilecek. Üç cilt, filmler için orijinal tiyatro afişi sanatını taşıyan hikaye kitabı benzeri bir ambalajla tasarlanmıştır.

Buna ek olarak, kutu setini satın alan Disney hayranları, satın alma işleminin bir parçası olarak bir "koleksiyonluk kristal Mickey kulakları şapkasının yanı sıra özel Disney 100 oyma" sahibi olacaklar.

Disney'in 22 Kasım'da gösterime girecek olan "Wish" adlı yaklaşan animasyon filmi de satın alanların koleksiyonunun bir parçası olarak yer alacak. Filmin oyuncu kadrosunda Ariana DeBose, Chris Pine ve Alan Tudyk gibi oyuncular bulunuyor.