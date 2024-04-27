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Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Hatayspor Halil Dervişoğlu, Strandberg ve Rui Pedro ile rakip kale önünde kazandığı pozisyonları değerlendiremedi.

69. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Pereira meşin yuvarlağı Piatek'e çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Kemen'in sert vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çıkardı. Oluşan karambolde topu önünde bulan Kemen tekrar vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

26. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Ceza sahasının solundan Rivas'ın serbest vuruşunda, top direkten dönüp altıpas önüne geldi. Burada Maksimovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir Mersin Stadyumu'nda karşılaştı.

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