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82. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan Muleka'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

48. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Soldan kullanılan kornerde altıpas üstünde Muleka'nın kafa vuruşunda, Livakovic son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında topu önünde bulan Necip Uysal'ın şutunda, savunmada Szymanski meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasıyla savunma arkasına hareketlenen Tadic, meşin yuvarlağı göğsüyle altıpas önündeki Batshuayi'ye indirdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top filelerle buluştu: 1-0.

10. dakikada soldan Tadic'in ortasında altı pas önünde topu kontrol eden Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Mert'in ayaklarıyla müdahalesiyle oyun alanına döndü.

4. dakikada savunma arkasına atılan pasla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı arkadan bindiren Ferdi Kadıoğlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top, direk dibinden auta gitti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş , Ülker Stadı’nda karşılaştı.

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