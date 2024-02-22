Haber: Damla Oya Erman



X-Men '97 fragmanının piyasaya sürülmesinden bu yana, hayranlar beklenen dizi için bir çılgınlık içindeydi. Bu heyecan sırasında, keskin gözlü bir hayran, Disney Plus sürümünde fragmanda muhtemelen fark edilmemiş yeni bir sürpriz keşfetti.

X-Men '97 fragmanı ilk çıktığında, hayranlar eksik tire konusundaki Spider-Man esprisini hemen fark ettiler ve bazıları bundan rahatsız oldu. En yeni sürpriz, bir hayranın keşfettiği, X-Men evreninin en ünlü çiftlerinden birinin fragmanda kısa bir yeni sahnesi.

X-Men '97, Disney Plus'taki X-Men '97 fragmanının yeni bir eklenmiş görüntüsünü ortaya çıkardı. Diğer versiyonlarla yan yana oynatılan Disney Plus versiyonu, Rogue ve Gambit'in bu çekiminin yeni bir ek olduğunu ortaya koyuyor. Orijinal gönderici, bunu herkesin önünde yakalamadan önce şanslıydı. Daha da iyisi, yorum yapan diğer Reddit kullanıcıları, orijinal göndericinin heyecanını paylaştı. Birkaçı fragmanı defalarca izlediklerini belirtti. Bir kullanıcı şunları yazdı:

"Hiç yalan yok. En az 13 kez izledim, bugünü sayarsak daha fazla olabilir."

Diğer Reddit kullanıcıları, animasyonun kalitesi ve mutant çifti hakkında övgülerde bulundu. Bir kullanıcı, "Bu güzel bir kare. Bu beni Young Justice'den esintiler alıyorum." derken, başka bir kullanıcı "Bu, iyi bir canlı aksiyon Rogue ve Gambit'i daha çok istememe neden oluyor." dedi. Bu noktada, Marvel Stüdyoları ve Disney Plus'ın X-Men '97 için hayranları heyecanlandırmak için ellerinden geleni yaptığı kesin.

X-Men '97, nostalji ve heyecanı kullanarak hayranlara prömiyer için diğer küçük sürprizler ve easter egg'ler sundu. Ayrıca, söylentiye göre video oyunu bölümü için efsanevi karakterleri açıklayan X-Men '97 Funko Pops'unun son çıkışı da yapıldı. Bu yüzden, hayranların X-Men '97'yi yeterince çok izlemesi, hatta en ufak değişiklikleri bile fark etmeleri şaşırtıcı değil.

Marvel Stüdyolarının bir sonraki sürprizi ne olacak, göreceğiz. Çünkü X-Men evreni derin ve gelecekteki yapımlar için hayranların görmek istediği yüzlerce şey olabilir. Ne olursa olsun, bir sonraki sürprizin hayranlar tarafından heyecanla karşılanacağı kesin.

X-Men '97, 20 Mart 2024 tarihinde Disney Plus'ta prömiyer yapacak.