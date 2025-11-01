İSTANBUL (AA) - MAŞALLAH DAĞ - Farklı hastanelerde 'ayağının kesilmesi gerektiği' belirtilen 44 yaşındaki Adnan Eren, Lokman Hekim İstanbul Hastanesi'nde multidisipliner tedaviyle sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 9 yıldır diyabetle mücadele eden Eren'in sol ayağında enfeksiyon ve şişlik gelişti.

Gittiği birden fazla hastanede yapılan değerlendirmede ayağının ampute edilmesi gerektiği söylenen Eren, bunun üzerine Lokman Hekim İstanbul Hastanesi'ne başvurdu.

Burada ortopedi, kardiyoloji, dahiliye ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan ekip, damarların açılması, enfeksiyonun kontrol altına alınması ve yara bakımının yapılmasıyla ayağın kurtarılabileceğine karar verdi.

Uygulanan tedavi sayesinde Eren, 9 gün içinde ayağını kaybetmeden taburcu edildi.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Opr. Dr. Yiğit Erdağ, AA muhabirine, hastanın kendilerine sol ayağında diyabete bağlı yara ile başvurduğunu söyledi.

Erdağ, 'Farklı hastanelerde yapılan tetkiklerin ardından ayağın kesilmesi gerektiği söylenmiş. Bize geldiğinde hastanın sol ayağında şekere bağlı bir yara, iltihap ve dolaşım bozukluğu olduğunu gördük.' diye konuştu.

Diyabetik ayak tedavisine yönelik sürecin kardiyoloji, dahiliye ve enfeksiyon hastalıkları branşlarının da yer aldığı uzmanların koordineli çalışmasıyla yürütüldüğünü belirten Erdağ, şu bilgileri paylaştı:

'Hastamızı değerlendirdik ve amputasyon yerine hastanın damarlarının açılması, enfeksiyonun kontrol altına alınması ve yara bakımının yapılmasıyla ayağın kurtarılabileceğini planladık. Şu anda tedavinin dokuzuncu günündeyiz ve ayak şu anda kurtuldu, herhangi bir dolaşım problemi kalmadı. Tedaviye cevap verdi, şu an için bir amputasyon düşünmüyoruz hastaya. Takiplerini yapıyoruz. Bu tek başına tek bir branşın çözeceği bir şey değil. Bir ekip olarak bunu toplu olarak değerlendirip hastanın şu an tedavisinin sonuna doğru geliyoruz.'

Diyabetik ayak hastalıklarında multidisipliner yaklaşımın önemine vurgu yapan Erdağ, bu hastaların genellikle farklı branşlar arasında zaman kaybederek amputasyonla sonuçlanan bir süreçle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Erdağ, 'Bu hastalarda tek bir branşla değil, bütüncül bir ekiple hareket ediyoruz. Böylece hastaların ayağını kaybetmesini çoğu zaman önleyebiliyoruz. Damarla ilgilenen bir kardiyolog arkadaşımız var. Ben yumuşak dokusuyla ilgileniyorum, dahiliye şekeri kontrol ediyor, enfeksiyon hastalıkları uzmanı antibiyotik tedavisini düzenliyor. Böyle bir multidisipliner yaklaşımla ayakları kurtarıyoruz. Bu hastamızda da böyle oldu.' ifadelerini kullandı.

- 'Kontrol altına alınmayan enfeksiyon, hastanın ayağını veya bacağını kaybetmesiyle sonuçlanabilir'

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Burak Teymen de diyabetik hastalarda damar tıkanıklığının kritik rol oynadığını, tanıyla alakalı gecikmelerin tedavi sürecini sekteye uğrattığını vurguladı.

Teymen, bunun sadece Türkiye'ye özgü bir durum olmadığına işaret ederek, 'Yurt dışında da özellikle bacak damarlarında, ayak damarlarında sıkıntı olan hastalar ne yazık ki bize çok geç başvuruyor. Geç başvurmasına bağlı olarak da kurtarma şansımız az oluyor.' dedi.

Damarı açmanın tek başına yeterli olmadığına dikkati çeken Teymen, şöyle devam etti:

'Damar açılması sonrası yara bakımının iyi yapılması, kurtarılamayacak daha uç noktalardaki dokuların belki alınması bizim için çok önemli. İstediğiniz kadar hastanın damarını açın, iyi bir yara bakımı yapılmazsa, enfeksiyon kontrol altına alınmazsa, hastanın şekeri düzgün bir şekilde kontrol altında tutulmazsa, ne yazık ki biz hastanın bacağını veya ayağını kaybetme noktasına gelebiliyoruz. Onun için ekip halinde çalışmak çok önemli.'

- 'Diyabet hastaları özellikle sigara içiyorsa sigarayı bırakmalı ve düzenli yürüyüş yapmalı'

Teymen, hastanın damar tıkanıklığının anjiyo, balon, stent uygulamalarıyla, ayrıca aterektomi ve şoklama balonu gibi yeni teknolojiler kullanılarak giderildiğini kaydederek, 'Aterektomi ve şoklama balonu yöntemleriyle kireçlenmeyi kırarak damarı yeniden açtık. Bu sayede ayağın kanlanmasını yeniden sağladık.' dedi.

Diyabet hastalarının bu tür komplikasyonlarla karşılaşmaması için erken dönemde önlem almaları gerektiğini dile getiren Teymen, şu uyarılarda bulundu:

'Diyabet hastaları özellikle sigara içiyorsa sigarayı bırakmalı ve düzenli yürüyüş yapmalı. Bu, dünyada da 'Stop Smoking, Start Walking' diye geçiyor. Eğer yürüyüş sırasında kramp, ağrı, ayakta soğukluk ya da geçmeyen yara oluşuyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Hem damarsal yönden hem de bunu takip edecek yara bakımı ve ortopedik yönden başvurması gerekir. Çünkü bu iş geciktiği zaman tedavisi de ne yazık ki ya imkansıza yakınlaşıyor ya da çok zorlaşıyor. İlk başta müdahale etmek bizim için çok önemli.'

- 'Ayağım en büyük sermayem'

Hasta Adnan Eren ise ayağının kesileceğini duyduğunda büyük korku yaşadığını ve farklı bir çözüm arayışına girdiğini dile getirdi.

Eren, hastalığının teşhisinden tedavisine kadar geçen süreci şöyle anlattı:

'Yaklaşık bir ay önce ayağımda bir şişlik oluştu ve halsizdim. İki hastane dolaştım ve bu hastanelerdeki doktorlar ayağımın kesilmesi gerektiğini söyledi. Bunu kabul etmedim. Sonra bir tanıdığımızın vasıtasıyla Lokman Hekim Hastanesi'nden Yiğit Bey'le irtibata geçtik. Yiğit Bey bunun bir haftada toparlanabileceğini söyledi. Kendisine güvenerek geldik bu hastaneye. Yiğit Bey ve ekibinden Doktor Burak Bey ve Semih Hoca koordineli halde ayağımı bir haftada toparladılar. Tüm hastane ekibine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum.'

Hastaneye bitkin halde geldiğini ancak yalnızca birkaç gün içinde ayağının toparlandığını belirten Eren, 'Ayağımın kurtulduğunu öğrendiğimde çok mutlu oldum. Ayağım en büyük sermayem.' dedi.