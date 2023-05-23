Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1359'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sevgi Çağmar, 8 yıldır oğluna hasret olduğunu söyledi.

Oğlunun üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Çağmar, "Çocuklarımız gelene kadar anne ve babalar olarak burada olmaya kararlıyız. Hasretle çocuğumu bekliyorum." dedi.

Çağmar, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Hacı Göger de evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirtti.

"Evlatlarımızı istiyoruz." diyen Göger, çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmasını istediklerini ifade etti.

AA