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Havalimanının, incelemelerin ve çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa sürede uçuşlara açılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Uçaktan tahliye edilen mürettebat ve yolcuların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Fidan 2023'teki yoğun diplomasi trafiğinde dünyayı 5 kez turladı

Dışişleri Bakanı Fidan 2023'teki yoğun diplomasi trafiğinde dünyayı 5 kez turladı

İstanbul'dan gelen ve mürettebat ile 1'i çocuk 11 kişinin bulunduğu özel jet , saat 11.20 sıralarında Diyarbakır Havalimanı 'na iniş yaptıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle pistten çıktı.

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