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Tek kadınlarda ise 6 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff , 20 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 6-0, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek ülkesinde yarı finale çıktı.

Tek erkeklerde kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Sırp sporcu Djokovic, 2 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından 9 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz'i 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek son 4 tenisçi arasına kaldı.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününe, tek erkekler ve tek kadınlarda çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

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