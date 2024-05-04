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74. dakikada Emir Kaan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliyev yakın direk dibinde topa sahip oldu.

Müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

35. dakikada kaleci Mücahit'in kısa düşen vuruşunda topu kapan Yusuf Erdoğan ceza yayının sağından şutunu çekti. Mücahit'in kurtardığı meşin yuvarlak altıpas gerisindeki Mendoza'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda ise top yandan auta gitti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında, İstanbulspor ile Yukatel Adana Demirspor takımları Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaştı.

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