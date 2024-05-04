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Alınan sonuçlar şöyle:

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor ile AcnTurk Sigorta Vanspor FK arasında oynanan müsabaka, 22. dakikada Van temsilcisinin sahadan çekilmesiyle tamamlanamadı. Grupta 78 puanla 2. sırada yer alan Vanspor FK, 80 puanlı lider Esenler Erokspor'u konuk eden Serik Belediyespor'un sahaya 19 yaş altı takımıyla çıktığı gerekçesiyle sahadan çekildi.

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