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Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

Sivasspor'un kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

İstanbul'a gelen ve kamp yapacağı otele geçen Sivasspor lu futbolcular, maç saatini beklemeye başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde 22 futbolcu yer aldı.

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