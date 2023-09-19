Kars

Bozayı, vaşak, kurt, tilki gibi çok sayıda yırtıcının yanı sıra kuş türlerine ev sahipliği yapan ormanların 316 hektarında suni ve tabii gençleştirme çalışması yapıldı.

Bu kapsamda Kars il merkezinin 33 kilometre güneybatısından başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtları ile güneydeki Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresine kadar uzanan sarıçam ormanlarında da başlatılan ağaçlandırma ve gençleştirme çalışması devam ediyor.

Türkiye'de en yüksek irtifada yetişen Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında da ekipler, 40 hektarda ağaçlandırma, 44 hektarda ise gençleştirme çalışması gerçekleştirildi.

Orman varlığı yüzde 20 arttı

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerinde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Kars'ta orman varlığının her geçen gün arttığına dikkati çeken Ayatay, "Kars'ta 52 bin hektar orman varlığımız var. Orman varlığımızı arttırmaya yönelik ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrol çalışmalarının yanı sıra ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve işletmek maksadıyla çalışmalar yapmaktayız. Bölgemizde yaptığımız çalışmalarla özellikle son 20 yıllık planda, en son 2021 yılında yapmış olduğumuz ekosistem tabanlı sürdürülebilir amenajman çalışmasıyla orman varlığımızın yüzde 20 oranında arttırıldığını görmekteyiz." diye konuştu.

Ayatay, yaşlanan ormanları gençleştirerek olası afetlere karşı da koruduklarını anlattı.

Kars'ta yaptıkları gençleştirme çalışmalarını aktaran Ayatay, şöyle devam etti:

"Yaşlanan ormanlarımızı gençleştiriyoruz. Çünkü belli bir zaman sonra ormanlar bir ekonomik değerdir. Eğer siz gençleştirmezseniz mevcut ormanın tohumundan yenisini getirmezseniz, ormanlar çürüyecek ve ekonomik değer yok olacaktır. Yaşlanan ormanlarımızı gençleştirmekle mevcut genç ormanlarımızı da ilerideki gençleştirmeye taşımak maksadıyla bakımlarını yapıyoruz. Bu bakımları yaparken hem ülkemizdeki odun hammadde ihtiyacımızı karşılıyoruz hem de buradaki insanlarımıza yönelik çalışma yapıyoruz."

Ayatay, bölgenin iklim koşullarının zorluğuna işaret ederek, "Ormanlarımızı kar, fırtına, rüzgar ve yangınlara karşı da dayanıklı hale getiriyoruz. Aynı zamanda Sarıkamış'ta ortalama 200 aile, ormandaki gençleştirme faaliyetlerimizden dolayı gelir sağlamaktadır." dedi.

AA