Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatında yılın 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış yaşandığını belirtti.

Ocak-haziran döneminde Trabzon'dan 596 milyon 327 bin 315, Rize'den 110 milyon 604 bin 773, Artvin'den 34 milyon 571 bin 554 ve Gümüşhane'den de 21 milyon 557 bin 656 dolar ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Kalyoncu, Trabzon ihracatında yüzde 23, Rize ihracatında yüzde 3, Artvin ihracatında yüzde 11 artış, Gümüşhane ihracatında ise yüzde 46 düşüş yaşandığını ifade etti.

Kalyoncu, bölgeden yılın ilk yarısında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 318 milyon 551 bin 689 dolarla fındığın geldiğine dikkati çekerek, bunu 122 milyon 814 bin 954 dolarla yaş meyve sebze, 111 milyon 457 bin 663 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 76 milyon 971 bin 863 dolarla maden ve metaller ile 19 milyon 836 bin 443 dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinin takip ettiğini kaydetti.

Bölgeden 129 ülkeye ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz'den 129 ülkeye ihracat yapıldığına işaret eden Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu belirtti.

Etiyopya, Tanzanya, Cibuti, Fas, Finlandiya, Fildişi Sahili, Dubai, Endonezya, Karadağ, Sudan, Tayland ve Malezya'ya ihracatta önemli oranda artış yaşandığını ifade eden Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı Suudi Arabistan, İzlanda, Myanmar, Paraguay, Cezayir, Türkmenistan, Guyana, Brunei olmak üzere 14 ülkeye daha dış satım gerçekleştirildiğini bildirdi.

AA