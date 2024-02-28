Barselona

İspanya'nın Barselona kentindeki Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024) akıllı teknoloji ürünlerinin ekranlarına yönelik en yeni teknolojik gelişmeler gözler önüne serildi.

Dünyanın önde gelen ekran üreticilerinden Samsung Display, etkinlikte dayanıklı, katlanan, genişleyebilen, şekil değiştiren ekran uygulamalarını bir robot şovla destekleyerek anlattı.

Aşçı rolüne bürünen endüstriyel robot, mutfakta kullanılan bıçak gibi çeşitli alet ve ürünlerle adeta bir yemek yapıyormuş gibi hareket edip ekranları dayanıklılık testine tabi tuttu. "Robot şef" bu sırada ekranları suya batırdı, bıçakla kesmeye/çizmeye çalıştı, tuz döktü, üzerlerine metal bilyeler bıraktı. Testin sonunda ekranların zarar görmediği vurgulandı.

Yakın zamanda ABD Savunma Bakanlığının 7 inçlik katlanabilir paneller için yaptığı askeri standart testini geçen Samsung Display, bu alanda ulaştığı son noktayı da etkinlikte gözler önüne serdi. "Robot şef"in mutfağındaki katlanabilir ekranların -20 ve 60 derece sıcaklıklara tabi tutulmalarına rağmen çalışmaya devam ettikleri gösterildi.

Kola takılabilen telefon akıllı saate rakip olabilir

Uzunluğunun 5 katından daha fazla uzatılabilen, monitör veya dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen, genişleyebilen, parçalı yapısıyla farklı açılara ayarlanabilen, panelin 360 derece katlanmasına olanak tanıyan, yapay zeka uygulamalarıyla yeni yetenekler kazandırılan ekran uygulamaları dikkati çekti.

Samsung Display'ın en çok ilgi gören ürünlerinden biri ise telefonu, kıvrılarak kol saati ya da bilekliğe dönüştüren Samsung Cling Band tasarımı oldu. Düz hali normal bir telefondan farksız olan bu konsept, kıvrılabilen yapısıyla kolayca giyilebilen, bileğe takılabilen bir ürüne dönüşüyor. İlerleyen aşamada bu telefonların akıllı saatlere güçlü bir rakip olabileceği değerlendiriliyor.