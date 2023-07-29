Haber: Beyza Betül Cihan

Son zamanlarda dikkat çeken dolandırıcılık yöntemlerinden biri de yabancı ülkelerden gelen aramalarla gerçekleştiriliyor. Yetkililer, halkı bu tür aramalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Dolandırıcılar, yabancı ülkelerden gelen aramaları kullanarak insanların duygusal zaaflarını ve güvenlerini suiistimal etmeye çalışıyorlar. Bu tür aramalarda, sahte kimliklerle tanınmış kurumlar veya yardım kuruluşları adı altında insanlara para veya kişisel bilgilerini isteyen dolandırıcılar, mağdurları kolayca kandırabiliyorlar.

Uzmanlar, halkı bu tür aramalara karşı şüpheci olmaya ve bilinmeyen numaralardan gelen çağrılara dikkat etmeye çağırıyor. Eğer arama gerçekten önemliyse, mesaj bırakacak veya başka bir iletişim yoluyla ulaşacaklardır.

Dolandırıcılık olaylarının artmasıyla birlikte, yetkililer, vatandaşları dolandırıcılara karşı bilinçli olmaları ve şüpheli durumları bildirmeleri konusunda teşvik ediyor. Özellikle kişisel veya mali bilgilerin paylaşılması gibi durumlarda ekstra dikkatli olmak gerektiğini belirtiyorlar.

Yabancı ülkelerden gelen aramaların arkasında dolandırıcılık olabileceği ihtimalini göz ardı etmemek önemlidir. Vatandaşların bu tür aramaları alırken soğukkanlılıkla davranmaları ve dolandırıcılara herhangi bir bilgi veya para aktarmamaları önemli bir önlem olacaktır.

Dolandırıcıların sürekli olarak taktiklerini değiştirmesi nedeniyle halkın bilinçli ve dikkatli olması, dolandırıcılık girişimlerine karşı en iyi koruma yöntemidir. Bu nedenle, yabancı ülkelerden gelen aramalara dikkat ederek, dolandırıcılara fırsat vermemek ve güvenliğimizi korumak önemli bir adımdır.