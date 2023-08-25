İstanbul

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 750 baz puanla beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, 25,2784 ile 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 5,2 altında 25,7874'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 2,9 üzerinde 26,5330'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,6 artışla 28,5790'dan, sterlin/TL de yüzde 2,64 değer kazancıyla 33,4540'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 104,2 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi bugün önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0770 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, TCBM'nin sürpriz faiz kararının, seçim sonrası oluşturulan yeni ekonomi yönetimiyle birlikte uygulanmaya başlanan politikaların devamı niteliğinde olduğunu vurgulayarak, kararın, Banka'nın enflasyonla mücadelede ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dün verdiği karışık mesajların ardından negatif bir seyir izlerken, bugün gözler, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuşacak Fed Başkanı Jerome Powell'a çevrildi.

Analistler, Powell'ın yapacağı açıklamaların gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları vermesinin beklendiğini ifade ederek, konuşmadan alınan mesajların piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, yurt dışında ise Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da iş dünyası güven endeksleri ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102'in destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA