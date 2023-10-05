İSTANBUL (AA) - Dün, yüzde 0,3 artışla günü 27,5680'den tamamlayan dolar/TL, yeni güne yatay bir seyirle başlaması sonrası saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına paralel 27,5680 seviyelerinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 28,9720'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 33,4760'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 106,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 primle 1,0510'dan işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına ilişkin "soğuma" sinyalleri vermesinin ardından dolara olan talebin azaldığını belirterek, yarın ülkede açıklanacak istihdam raporunun iş gücü piyasasına daha fazla ışık tutacağını ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlarda belirleyici bir etken olacağını ifade etti.

Fed'in yılın geri kalanında daha çok veri odaklı hareket etmesi beklenirken, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler döviz kurlarındaki oynaklığı artıyor.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, ADP özel sektör istihdamı, eylülde 89 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artarken, Ocak 2021'den bu yana en düşük istihdam artışı gerçekleşti. Eylülde yıllık ücretler ise yüzde 5,9 arttı ve üst üste 12'nci ayda yavaşlama gösterdi.

Öte yandan, dün Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 3,7'ye yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 108 seviyesinin direnç, 106 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.