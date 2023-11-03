Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,3533'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,3940'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 30,2090'dan, sterlin/TL de önceki kapanışının hemen üzerinde 34,6720'den satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 106,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini söyledi.

Dünya genelinde merkez bankalarının bir süredir devam eden sıkılaştırıcı adımlarının enflasyon üzerindeki etkisinin güçlenmesi, politika yapıcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

Enflasyondaki yavaşlamaya karşın iş gücü tarafının hala sıkı kalmasının yatırımcıların karar alma süreçleri üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin Fed'in gelecek dönem politikalarına dair soru işaretlerini azaltmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 puan seviyelerinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 3,43 ve yıllık yüzde 61,36 artışla beklentilerin altında kaldı.