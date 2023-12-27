Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 azalışla 29,0976'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 1 primle 29,3770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 artışla 32,4580'den, sterlin/TL yüzde 1 değer kazancıyla 37,4090'dan satılıyor.

Dün, yüzde 0,2 azalışla günü 101,4 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 101,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmasının varlık fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in küresel bazda söz konusu adımlara öncülük edeceği tahmin edilirken, Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indirimi için mart ayı öne çıkmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Richmond imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.