Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,49 artışla 29,7344'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,2 primle 29,7800'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 32,6260'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 37,6740'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 102,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Cuma günü ABD'de açıklanacak istihdam raporunun önemine de dikkati çeken analistler, bugün ülkede açıklanacak JOLTS açık iş sayısının da istihdam piyasasına ilişkin fikir verebileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta yüzde 77 ihtimalle ilk faiz indirimini yapacağı öngörülüyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda yüzde 2,9, yıllık bazda ise 64,77 arttı.

Günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed'in son toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 104 puan seviyelerinin direnç, 101 ve 100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.