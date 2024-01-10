Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,16 artışla 29,9245'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 29,9750'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 32,7880'den, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 38,1240'tan satılıyor.

Dün, yüzde 0,35 artışla günü 102,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında seyrediyor.

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadelede sona yaklaştığına yönelik öngörüler bir süredir varlık fiyatları üzerinde etkili olsa da, geçen hafta Avrupa'da açıklanan veriler enflasyon endişelerinin yeniden güç kazanmasına neden oldu.

Aralıkta, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine martta başlayacağına yönelik öngörüler oldukça güçlense de, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz indirim ihtimali sınırlı şekilde gerileyerek yüzde 67 seviyesine indi.

Öte yandan, bugün kasım ayına ilişkin açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 9 olurken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.