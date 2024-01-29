Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 30,3324'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 30,3470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 32,9560'tan, sterlin/TL yüzde 1,1 artışla 38,5970'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 103,4 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in çarşamba günü politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydeden analistler, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak olası sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına ışık tutabileceğini söyledi.

Analistler, mayıs toplantısında Fed'in faiz indirimlerine başlayacağına kesin gözüyle bakıldığını aktararak, mart ayına yönelik fiyatlamalarda belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına ancak enflasyonist baskıların yavaşladığına dikkati çeken analistler, bu durumun ülke ekonomisinde "yumuşak iniş" ihtimalini artırdığını ifade etti.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayisi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.