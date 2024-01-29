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Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 34 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Tahran yönetiminin çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediğini kaydeden Kenani, konuyla ilgili ülkesine yönelik iddiaların arkasında ise "ABD'yi bölgede savaşa çekmek isteyen kesimlerin" bulunduğunu öne sürdü.

Kenani, açıklamasında, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullandı.

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