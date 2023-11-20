Haber: Mert Osman Erman

Başkent Santo Domingo'da şiddetli yağışın bir otoyol tünel duvarının çökmesine neden olması sonucu dokuz kişi hayatını kaybedince bir soruşturma başlatıldı.

COE (Acil Durum Operasyon Merkezi), yağışın evleri sular altında bıraktığını, elektrik kesintilerine ve köprülerin, yolların zarar görmesine neden olduğunu belirtti.

Ölenler arasında üç çocuk bulunmaktadır.

Dominika Cumhuriyeti Başkanı Luis Abinader, ülkede son 48 saat içindeki şiddetli fırtınaların ardından bunun ülkenin tarihindeki "en büyük yağış olayı" olduğunu söyledi.

Karayip ülkesi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokaklardan akan su seli ve araçları sürükleyen şiddetli yağışlarla sarsıldı. COE'ye göre, 13.000'den fazla kişi tahliye edildi ve fırtına nedeniyle 2600'den fazla ev etkilendi.

COE, pazar günü itibariyle iletişimsiz olan 45 topluluğun olduğunu ekledi.

Tropikal bir depresyonun neden olduğu yağışın, Pazartesi günü ülkenin bazı bölgelerinde devam etmesi bekleniyor, dedi ABD büyükelçiliği.

Ülkenin 32 eyaletinin çoğunluğu hâlâ kırmızı ve sarı hava durumu uyarıları altında, ekledi.

Başkan Abinader, "etkilenmiş olabilecek okulları değerlendirmek" ve "gençlerimizin güvenliğini garanti altına almak" amacıyla Çarşamba gününe kadar sınıfların tatil edildiğini söyledi.

Eski adıyla Twitter'da bir gönderide, "şiddetli yağmurlar nedeniyle kaybedilen yaşamlardan derin şok oldum" dedi ve "bu acil durumdan etkilenen herkese koşulsuz destek" sundu.

Ölen dört kişi ABD vatandaşıydı ve üçü komşu Haiti'dendi, AFP haber ajansı bildirdi.