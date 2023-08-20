Haber: Mert Osman Erman

Drew Findling geçen yıl, 2020 seçimlerinde Georgia eyaletindeki seçim müdahalesi suçlamalarına ilişkin olarak Donald Trump'ı temsil etmek üzere görevlendirildi.

Bu deneyimli avukat daha önce Trump'ı eleştirmiş ve onu şu anda kendisini kovuşturan Fani Willis'e destek vermişti.

Aynı zamanda Atlanta'da büyük saygı gören bir figür, ya da onun dediği gibi "Hip Hop Hollywood".

Kendisini liberal olarak tanımlayan 64 yaşındaki avukat, eski başkanı birkaç kez eleştirdi.

2017'de, Trump'ın Manhattan federal savcısını kovmasının "savcının onun üstünde asılı duran çürüklük üzerinde yoğun bir şekilde soruşturma yapacağına dair bir KORKU işareti" olduğunu tweetledi.

İki ay sonra, Trump'ın o dönemde başkan olarak merkezinde olduğu Central Park Beşiği olarak bilinen New York'un Central Park'ında 1989'da beyaz bir koşucunun tecavüzüne yanlışlıkla mahkum edilen gençler grubu konusundaki tavrına karşı çıktı.

Trump, idam cezasını sıkı bir şekilde savunmuş ve kararlar iptal edildikten sonra yorumlarını geri çekmemişti, ki bu durumu Findling'in "ırkçı, zalim, hastalıklı, affedilmez ve Amerikan olmayan" olarak nitelendirdiği bir durumdu.

2018'de ise Findling kendisini Trump ile basketbol yıldızı LeBron James arasındaki anlaşmazlığa dahil etti ve sosyal medya gönderisini kullanarak eski başkanı "zavallı" ve "sahtekâr Trump Üniversitesi'nin ırkçı mimarı" olarak adlandırdı.

Neden şimdi eski başkanı savunduğu sorulduğunda Findling, kararını Amerika'nın ikinci başkanı John Adams'a benzeterek açıkladı. Adams, daha önceki avukatlık kariyerinde, 1770 Boston Katliamı'ndan kaynaklanan cinayet suçlamalarına karşı durmuş ve anti-Britanya duygularına meydan okumuştu.

"İstemeyerek de olsa müvekkil veya müvekkilleri ırka, etnik kökene, cinsel yönelime, cinsiyete, politik inanca veya suçla ilgili konulara dayanarak seçtiğimize inanmıyorum," dedi geçen yıl New York Times'a.

"Kişisel yaşantımız ve kişisel politikalarımız var ve kişisel politikalarım için özür dilemiyorum."

Anti-Trump geçmişi yanı sıra, Findling aynı zamanda Fulton County'nin en kalabalık ilçesinde en üst savcı pozisyonu için başarılı bir seçim yapan Demokrat Fani Willis'e Temmuz 2020'de 1,440 dolar bağış yapmıştı.

Fulton County bölge savcısı olarak, Willis Pazartesi günü Trump ve 18 arkadaşını 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik iddiaları nedeniyle suçladı. Bu seçimleri Joe Biden'ın Beyaz Saray'a gitmek üzere olduğu şekilde dar bir farkla kazandığı eyaletin sonuçlarını değiştirmeye yönelik iddialar içeriyor.

Eski başkanın hukuk ekibi, bu davada ve federal hükümet tarafından getirilen ayrı bir seçim çevirme davasında suçlamaları savunmak için büyük ölçüde ifade özgürlüğü savunmasına dayanacağını belirtti.

Hükümetin davasında savunmayı üstlenen avukat John Lauro, "Siyasi konuşma söz konusu olduğunda sadece bir pozisyonu savunmakla kalmaz, aynı zamanda eylemde bulunabilirsiniz, dilekçede bulunabilirsiniz, hatta başkan yardımcınıza oy vermeyi duraklatmasını isteyebilirsiniz," dedi CNN'e bu ayın başlarında.

"Sormak hedef koymaktır. Sormak eylem değildir. Temel ifade özgürlüğüdür."

Böyle bir savunma, 30 yılı aşkın deneyime sahip Atlanta merkezli bir duruşma avukatının işe alımını daha iyi anlatır gibi görünüyor.

Kariyerine bir kamu savunucusu olarak başlayan, düşük gelirli müvekkillere atanmış vergi mükellefi ödenen bir avukat olan Findling ve 1987'de kurduğu hukuk firması, bir dizi yüksek profilli figürü temsil etti.

Bunlar arasında atletler Shaquille O'Neal ve Dennis Rodman, komedyenler Katt Williams ve Mike Epps, ve Love & Hip Hop reality show yıldızları yer alıyor.

Ancak en önemlisi, Atlanta rapçıları için başvurulan avukat olmasıdır. "Bir rapçı sıkıntıda olduğunda, bir telefon alırım," dedi 2018 röportajında MIC'e.

Rapçıları ilk savunduğunda, Findling Times'a itiraf etti, "bir rap şarkısı dinlememiştim".

Dava, onun müvekkili - rap çevrelerinde Big Meech olarak bilinen Demetrius Flenory - 2003'te cinayetten aklanmasını sağladı.

Findling, bu sonucun ve o zamandan beri diğer müvekkil durumlarının bazı insanların ırksal geçmişlerinin ve biyografilerinin, onları ceza kovuşturmasına daha savunmasız hale getirebileceğini nasıl gözler önüne serdiğinden bahsetti.

İsmi, silah suçlamalarına karşı bir anlaşmayı müzakere etmekte ve hapishaneden erken tahliye ile rapçının kariyerinin yeniden canlanmasına yol açan avukat olarak sokaklarda yayıldı.

Findling, siyah eğlence mekanı merkezindeki daha birçok büyük ismi de danışmanlık yapmıştır, bunlar arasında Cardi B, Waka Flocka Flame ve rap üçlüsü Migos'un üç üyesi yer alıyor.

2017 yılında, hayatını kaybeden Memphis rapçisi Young Dolph onu "Billion Dollar Lawyer" olarak adlandırdı - hala Instagram biyografisinde övünen bir takma ad.

Findling'in rap ağırlıklı müşteri kitlesi, özellikle hip hop dünyasındaki ifade özgürlüğünün - genellikle yanlış şekilde - suç faaliyeti veya kasıt kanıtı olarak yorumlandığının farkında olmasını sağladı.

"Birisi dört dakika 11 saniye süren bir rap şarkısı dinler, bir dörtlük çıkarır ve bunun temelinde bir tür suç davası yaratmaya çalışır," dedi Times'a.

Willis, en son büyük soruşturmasını geçen yıl Grammy ödüllü rapçi Young Thug ve YSL müzik plaketi çalışanlarına karşı suçlamalarla sonuçlandırdı. Hem davalılar hem de sanıklar, devletin organize suçla mücadele yasalarına göre yargılanıyor.

Trump'ı savunmanın yanı sıra Findling, aynı zamanda YSL sanığı YFN Lucci, gerçek adıyla Rashawn Bennett'ı da temsil ediyor.

Haziran ayında, Bennett'a teklif edilen bir anlaşmayı reddetti, savcıları kasıtlı olarak duruşmayı geciktirmekle suçladı ve ekibinin bu sahte suçlamaları savunmaya hazır ve hazırlıklı olduğunu söyledi.

Ancak güçlü avukatın, sık sık hukuki tavsiyeyi görmezden gelen ve Georgia davasını 2026'ya kadar ertelemeye çalışan son derece zor bir müvekkilinin çalışmalarını zorlaştırması bekleniyor.

Ve, bir rap şarkısının sözlerinin kasıt üzerindeki anlamını tartışmak yerine, Findling, bir Amerikan başkanının eylemlerini basitçe dilekçe olarak nitelendirmesi gerekecek.