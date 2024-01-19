Haber: Damla Oya Erman

Bu, Londra'nın Big Ben'i'nin dört katından daha yüksek ve dünyanın en yüksek konut binası olan New York City'deki Central Park Tower'a sadece 22 metre daha kısa.

Aeternitas Tower, Dubai merkezli emlak geliştirici London Gate ve İsviçreli lüks saat üreticisi Franck Muller arasındaki işbirliğinin bir ürünü. Londra Gate, Dubai Marina'daki bir araziyi satın alarak başladığı bu projede, zaten başlanmış ancak tamamlanmamış olan 106 katlı bir yapıyı devraldı.

Tom Hill, Londra Kapısı'nın medya ilişkileri koordinatörü, "Binanın kendi yüksekliği nedeniyle saat kulesinin altı kilometre uzaktan görüleceğine inanıyoruz" diyor. Saat yüzü ise devasa 40 metre yüksekliğinde ve 30 metre genişliğinde olacak.

Aeternitas Tower, bir ila üç yatak odalı dairelerden oluşan 649 birime sahip bir konut kulesidir. Temizlik, danışma servisi, 24 saat vale ve kapıcı gibi otel benzeri hizmetler sunacak. Ortak olanaklar arasında spor salonu, padel kortu, spa, yoga stüdyosu, sinema, müzik odası ve kütüphane gibi bir dizi seçenek bulunmaktadır.

2027'de tamamlanması planlanan proje, "sonsuzluk" anlamına gelen Aeternitas adını taşıyor ve Franck Muller Aeternitas saat koleksiyonundan esinleniyor. Bu, markanın en karmaşık tasarımlarından biridir ve "ebedi takvim" özelliği ile dikkat çeker.

Aeternitas Tower, Dubai'deki lüks konut trendine bir örnek olarak öne çıkıyor. Bu projenin satışlarına yoğun ilgi olduğunu belirten Hill, özellikle Dubai Marina'daki gelişim için benzersiz bir proje oldukça ilgi çekici olduğunu söylüyor. Londra Kapısı'nın ilk markalı konut projesi olmasına rağmen, Hill, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde bir sonraki marka ortaklığını duyuracağını belirtiyor.