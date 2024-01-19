Haber: Mert Osman Erman

José Alberto García Vilano, aynı zamanda La Kena veya Ciclon 19 olarak bilinen, iddialara göre şiddet eğilimli Los Ciclones hücresini yönetiyor.

Grubu, geçen yıl mart ayında dört Amerikalı vatandaşı kaçırmak ve onlardan ikisini öldürmekle suçlanıyor.

Vilano'nun, yerinin yetkililere sızdırılmasının ardından Monterrey şehrindeki bir alışveriş plazasında yakalandığı bildirildi.

Sosyal medyada doğrulanmamış bir görüntü, Vilano ve ortaklarının silahlı polis tarafından bir alışveriş merkezi boyunca yürütüldüğünü iddia ediyor.

Dört Amerikalı, sınır şehri Matamoros'ta, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Brownsville kasabasının tam karşısında kaçırıldı.

Matamoros, uyuşturucu kaçakçılığı rotalarını ABD'ye kuzeye doğru kontrol etmek için mücadele eden Gulf Karteli'nin savaşan fraksiyonları arasında sıkışmış durumda.

Dört Amerikalı, birkaç akrabaya göre, sınırı geçti ve Brownsville'deki akrabalarını ziyaret etmek için bu sorunlu kasabaya girdi. Amerikalıların, sağlık hizmetleri için maliyetlerin daha düşük olduğu ancak bazen riskli de olabilen Meksika'ya seyahat etmeleri olağandır. Bir video, grubun ağır silahlı kişiler tarafından bir kamyonete yüklenirken gösterildi. Bir kişi araca zorla sokulurken diğerleri baygın görünüyor ve kamyonete sürükleniyor.

Onların çilesi dört gün sürdü.

Onlardan ikisi - Zindell Brown ve Shaeed Woodard - öldürüldü, aynı zamanda bir görgü tanığı olan 33 yaşındaki Meksikalı bir kadın da öldü. Saldırının bir nedeni henüz doğrulanmadı, ancak Meksika makamları, grubun rakip kartel üyeleriyle karıştırılmış olabileceğini araştırıyorlardı.

Olayın hemen ardından, Gulf Karteli'nin başka bir parçalanmış hücresi olan Scorpions Group'un, kaçırmanın sorumluluğunu üstlendiği ve beş kişiyi teslim ettiği söylenmişti.

Matamoros'un bulunduğu Tamaulipas eyalet hükümeti, 2022'den bu yana Vilano'nun yakalanmasına yönelik 2,500,000 peso (145,000 dolar; 115,000 pound) ödül koymuştu.

Ayrıca, Vilano'nun ABD Uyuşturucu İcra Dairesi (DEA) tarafından arandığı bildirildi.