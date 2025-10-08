“KAHRAMAN TÜRK KADINI,SEN YERLERDE SÜRÜNMEYE DEĞİL;OMUZLAR ÜZERİNDE YÜKSELMEYE LAYIKSIN.”

Mustafa Kemal ATATÜRK



…

Her gün bir değil birden fazla ŞİDDET,TECAVÜZ,KAÇIRMA,İSTİSMAR ÖLDÜRME,SALDIRI haberi görüyor,duyuyoruz…

DEĞERLİ ERKEK ARKADAŞLARIM, SEVDİKLERİNİZ,GÖZBEBEKLERİNİZ tehlikede…

Bize SOSYAL-HUKUK DEVLETİ,DEMOKRASİ ve içinde MİLLİYETÇİLİK,LAİKLİK,HALKÇILIK,

DEVLETÇİLİK,İNKİLAPÇILIK ilkelerini barındıran CUMHURİYET GEREKİR huzur içinde bedensel-ruhsal bütünlüğümüzü korumak için…

ÖZGÜR BİREY YURTTAŞ OLMAMIZ BÖYLE MÜMKÜNDÜR…



…

Geçmişe gidelim;feyz alalım!

Tarih 8 Ekim 1934.

Biz kadınlar, özgür bir birey

olarak seçme ve seçilme hakkımızı,

ULU ÖNDER ATATÜRK sayesinde aldık.

Asla da bırakmayız!!!

...

Haydi Kadınlar!

Özgür bir kadın olarak

varlığımızı sürdürebilmemiz;

Cumhuriyetin kazanımlarına ve

Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkmamıza bağlı!

Özgür olabilmemiz;

birey,kadın, yurttaş olmamıza bağlı!

Bunu sağlamak için de,

geçmişten geleceğe yol almalı ve geçmişin anılarını hatıralarımızda tutmalıyız.

...

ASLINDA BİZE BUNU HEDİYE EDEN VE HAKEDEN DE ERKEĞİ İLE DÖVÜŞEN KAHRAMAN TÜRK KADINI İDİ…

Nezahat Onbaşı, Kara Fatma, Nene Hatun, Gördesli Makbule ve adını sayamadığım nice Türk Kadını gibi.

Ve dillerindeki şu DÜSTUR gibi:

" VATAN BİZİM ANAMIZ

BİZ DE VATANIZ,

KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR

VATANIMIZI KORURUZ."

.../...

BİZ ,BİZLER DE VATANIZ!

KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR VATAN BİZİM NAMUSUMUZ!

ÖLMEK NE Kİ?HANGİ ZORLUK ÇIKARSA ÇIKSIN YOLUMUZA;VATANIMIZI KORURUZ!

Her daim özgür günlerde kalın dostlar!