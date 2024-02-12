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Kadın futbolunda da zirve mücadelesi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçiyor

Kadın futbolunda da zirve mücadelesi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçiyor

Kiptum'un Chicago Maratonu'nda elde ettiği dereceyle, vatandaşı Eliud Kipchoge'e ait rekoru 34 saniye geliştirmesinin ardından bu yaz Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton mücadelesinin büyük çekişmeye sahne olması bekleniyordu.

Geçen yıl ekim ayında koşulan Chicago Maratonu'nda 2 saat 35 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kıran Kiptum, antrenörü Gervais Hakizimana ile birlikte geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

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