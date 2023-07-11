İSTANBUL- Shanghai Kenti Ekonomi ve Bilişim Teknolojisi Komisyonu Direktörü Wu Jincheng, konferansın 11 milyar yuanlık (1,5 milyar dolarlık) satın alma sözleşmesinin imzalanmasına ve toplam 28,8 milyar yuan tutarında 32 büyük yatırım projesi konusunda anlaşmaya varılmasına zemin oluşturduğunu bildirdi.



Bu yılki konferansa, sayısı rekor oluşturan 400’den fazla firma katıldı. Organizasyon, esas olarak 50 bin metrekarelik bir sergi alanında gerçekleştirildi. Bu kez erişilen tüm sayılar, yıllık düzenlemenin hayata ilk geçirildiği 2018 yılından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Ayrıca konferansta bu yıl 30’dan fazla yeni ürün tanıtımı yapıldı.



Wu, yapay zekâ endüstrisinin sağlıklı biçimde gelişmesini teşvik etmek amacıyla, Shanghai’nin de konferansın yarattığı “manyetik etkiyi” tam anlamıyla kullanacağını duyurdu. Konferans, Shanghai Kent Yönetimi ve aralarında Devlet Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun ve Endüstri ve Bilişim Teknolojisi Bakanlığının da bulunduğu, merkezi hükümete bağlı yedi resmi makam tarafından düzenlendi.

HABER: METE YILMAZ