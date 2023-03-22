Avrupa'nın LNG kapasitesinin yarısından fazlası 2030'da atıl kalma riski taşıyor

Londra

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsünün (IEEFA) Avrupa LNG Takipçisi raporuna göre, Birleşik Krallık, Norveç ve Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'nın LNG altyapı kapasitesi 2022 sonunda 270 milyar metreküpe ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında Rus gazına bağımlılığı azaltmak için alternatif yollar ve kaynaklar arayan Avrupa, LNG yatırımlarına hız verdi ve bu alanda 2030'a kadar da büyük bir kapasite inşası planlandı.

Avrupa'nın LNG altyapı kapasitesinin 2030'a kadar 400 milyar metreküpü aşması beklenirken, bu dönemde Avrupa'daki LNG talebinin 150 milyar metreküp seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Böylece, Avrupa'da yaklaşık 250 milyar metreküp kapasiteli LNG altyapısının atıl kalma riski bulunuyor. İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Almanya, en fazla atıl kapasitenin oluşabileceği ülkeler olarak öne çıkıyor.

Avrupa'da 2030'a kadar planlanan LNG altyapı kapasitesinin, Avrupa Birliği'nin 2021'de 413 milyar metreküp olan gaz tüketiminden yüksek olacağı tahmin ediliyor. Buna karşılık, 2030'da Avrupa'daki toplam gaz talebinin ise 390 milyar metreküp olması bekleniyor.

"Dünyanın en pahalı ve gereksiz garanti politikası"

Raporun yazarı ve IEEFA Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, aşırı LNG kapasitesinin "dünyanın en pahalı ve gereksiz garanti politikası" olduğunu belirterek, "Avrupa gaz ve LNG sistemlerini dikkatlice dengelemeli. LNG altyapısını artırmak sistemin güvenirliğini artırmayacak. Bu aynı zamanda söz konusu varlıkların atıl kalma riskini de ortaya çıkaran bir durum." ifadelerini kullandı.

Jaller-Makarewicz, LNG'nin inşa edilmesi ve operasyonu maliyetli altyapılar olduğunu dile getirerek, "Avrupa'da LNG altyapısını genişletmeye yönelik kararlar gelecekteki talep ihtiyaçlarına dayanmalı. AB 2030'a kadar gaz talebini üçte bir azaltmayı hedefliyor. Tüm bunlar dikkate alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın Rus LNG'sine bağımlılığı derinleşiyor

Avrupa'nın Rusya'dan boru hattıyla gaz ithalatı savaş sonrasında önemli ölçüde azalmasına rağmen LNG ithalatında artış görüldü.

IEEFA'ya göre, Avrupa 2022'de Rusya'dan 20,2 milyar metreküp LNG aldı. Bu, bir önceki yıl 18 milyar metreküp olan LNG ithalatına göre yüzde 12 artış olarak kayıtlara geçti. Rusya, ABD ve Katar'dan sonra Avrupa'nın en büyük üçüncü LNG tedarikçisi oldu.

Fransa, 2022'de 35,7 milyar metreküple Avrupa'da en fazla LNG ithal eden ülke olurken, bu ithalatın 7,4 milyar metreküpünü Rusya'dan geldi.

İspanya, toplam 29,5 milyar metreküp LNG ithalatının 5,2 milyar metreküpünü Rusya'dan tedarik ederken, Belçika toplam 12,9 milyar metreküp LNG ithalatının 3 milyar metreküpünü Rusya'dan aldı.

Fransa ve Belçika'nın Rusya'dan LNG ithalatı 2022'de yüzde 58, İspanya'nın LNG ithalatı ise yüzde 50 yükseldi.

İngiltere geçen yıl Avrupa'da 26,5 milyar metreküple en büyük üçüncü LNG ithalatıçısı olmasına rağmen Rusya'dan LNG ithalatı 2021'e göre yüzde 85 düştü.

Geçen yıl Hollanda 17,1 milyar metreküp, Türkiye 15,5 milyar metreküp ve İtalya 14,8 milyar metreküp LNG ithal etti. Türkiye, Yunanistan ve İtalya, 2022'de Rusya'dan LNG ithal etmeye başlayan ülkeler oldu.