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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Türkiye'ye "bu acı gününüzde yanınızdayız" mesajı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaraların sarılması için Türk yetkililerle işbirliği içerisinde hareket edeceklerini belirterek, "Tarifi imkansız bu acı gününüzde yanınızdayız." dedi.

07 Şubat 2023 Salı 14:22
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Türkiye'ye "bu acı gününüzde yanınızdayız" mesajı

ANKARA - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yönelik örgütün yaptığı çalışmalarla ilgili yönetim kuruluna sunum yaptı.

DSÖ'nün depremden etkilenen bölgelerde yaraların sarılması için Türk yetkililerle işbirliği içerisinde hareket edeceğini aktaran Ghebreyesus, "Tarifi imkansız bu acı gününüzde yanınızdayız. Şimdi, hayat kurtarmak ve acıları hafifletmek için hepimizin dayanışma içinde tek yürek olarak bir araya gelme vaktidir." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Türkiye ve Suriye'deki can kayıplarının toplamda 4 bini, yaralı sayısının ise 18 bin 770'ü aştığı bilgisini paylaştı.

Arama kurtarma çalışmalarında zamanla yarışıldığını belirten DSÖ Genel Direktörü, devam eden artçılar ve olumsuz kış şartlarının bu çalışmaları zorlaştırdığını söyledi.

Ghebreyesus, örgütün iletişim ağı ve acil tıbbi yardım ekiplerini harekete geçirdiklerini belirterek, "DSÖ olarak, Dubai'deki lojistik merkezimizden kalkacak üç uçak ile her iki ülkeye, cerrahi travma kitleri de içeren tıbbi malzemeleri sevk ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DSÖ Genel Direktörü GhebreyesusKahramanmaraşTürkiye
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