Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1193
ALTIN
483.439
DOLAR
7.8735
STERLİN
10.2254
EURO
9.2279
Göztepe-Fenerbahçe: 2-3
Son Dakika
Göztepe-Fenerbahçe: 2-3
Bursa'da, yıldırım isabet etme anı kamerada 
Son Dakika
Bursa'da, yıldırım isabet etme anı...
Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
Hatay'da 2 terörist etkisiz hale...
Kayserispor yönetiminde istifa
Son Dakika
Kayserispor yönetiminde istifa

Ersin Tatar KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bugün yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçildiği duyuruldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ekim 2020 Pazartesi 07:37
0 Okunma
Ersin Tatar KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı oldu

KKTC'de tarihi seçim sona erdi. Kıbrıs Türk halkı 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı'nı seçti. KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 51,74’ünü  alarak Cumhurbaşkanı oldu. Bağımsız Aday Mustafa Akıncı ise yüzde 48,26 oy ile ikinci geldi.

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR KİMDİR?

31 Ekim 2018’den beri Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlık görevini yürüten Ersin Tatar 1960 yılında Lefkoşa'da doğdu. Lise öğrenimini İngiltere'de tamamlayan, 1982 yılında Cambridge Üniversitesinden mezun olan ve 1982-1986 yıllarında İngiltere'de PriceWaterhouse'da çalışan Tatar, "CharteredAccountant" unvanını aldı. Ersin Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere'de PollyPeck Firmasında, 1991-1992 yıllarında Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ'de finansman müdürü olarak çalıştı.

1992-2001 yıllarında İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatörlük yapan Tatar, 1996'da KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı "Kanal T"yi kurdu. Ersin Tatar, 2003 yılında UBP ile siyasete atıldı. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanı görevine getirilen Tatar, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu görevini sürdürdü.

Tatar, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 27-28 Ekim 2018'deki UBP Kurultayı'nda Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Ersin Tatar, Özgürgün'ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla Genel Başkan seçildi. İngilizce bilen Tatar, evli ve 2 çocuk babası.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCErsin TatarCumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de halk yeni Cumhurbaşkanı’nı seçmek için sandık başında
KKTC’de halk yeni Cumhurbaşkanı’nı seçmek için sandık başında
Ateşkese rağmen Ermenistan’dan ihlal
Ateşkese rağmen Ermenistan’dan ihlal
Gence'nin intikamı alınıyor
Gence'nin intikamı alınıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans